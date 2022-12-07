FETÖ'nün sınav şifresi çözüldü... Dikkat çeken aday numarası detayı

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FETÖ’nün Jandarma yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ayrı ilde operasyon düzenlendi… Hakkında gözaltı kararı bulunan 17 kişiden 16’sı gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, FETÖ üyelerinin Jandarma Komutanlığı’na özel bir şifreleme yöntemiyle sızdığı tespit edildi.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.

FETÖ’NÜN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ: ADAY NUMARASINA BAKIP 100 PUAN VERMİŞLER

Yürütülen operasyonda, FETÖ üyelerinin 2012- 2014 ve 2015 yıllarında şifreli olarak alındıkları tespit edildi. Mülakat komisyonunda bulunan FETÖ üyelerinin, sınav aday numaralarına baktıkları ortaya çıktı. 2012 yılındaki sınavda, aday numarasının 5. ve 6. sırasının rakamların toplamı 9 olan kişileri 100 tam puan verdikleri 2014 yılındaki sınavda, aday numarasının 5. ve 6. sırasındaki rakamların toplamı 6 olan kişilere 100 puan 2015 yılında sınavda, aday numarasının 5. ve 6. sırasının rakamların toplamı 7 olan kişilere 100 puan verdikleri ortaya çıktı.

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TÜRKİYE GENELİNDE BİN 680 KİŞİ JANDARMAYA BÖYLE GİRMİŞ

Yürütülen soruşturmalarda, bin 680 kişinin Jandarma Genel Komutanlığı’na bu şekilde girdiği tespit edildi… İstanbul’da ise 480 kişinin bu şekilde Jandarmaya girdiği belirlendi.

ŞİFRELİ FETÖ ÜYELERİNE 2. DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şifreli olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na giren FETÖ üyelerine yönelik ilk operasyonu 19 Kasım 2022’de düzenlendi 45 kişi gözaltına alındı. İkinci dalga operasyon ise dün düzenlendi 16 kişi gözaltına alındı.