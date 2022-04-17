FETÖ’cü trollerin 'göçmen' oyunu

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriyeli sığınmacı gibi davranarak provokasyon amaçlı açılan “operasyon hesaplarını” deşifre etti. Yapılan incelemede hesapların çoğunluğunun yurtdışına kaçan FETÖ’cüler tarafından kullanıldığı belirlendi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu hesapları incelemeye aldı. Yapılan incelemede provokatif hesapların Suriyeli sığınmacılar değil FETÖ’cüler tarafından açıldığı belirlendi. Yurtdışına kaçan FETÖ’cülerin provokasyon amaçlı bu hesapları açarak paylaşımlar yaptığı kaydedildi. EGM’den yapılan açıklamada paylaşımların provokasyon amaçlı yapıldığına dikkat çekilerek, hesapların FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu belirtildi.

7/24 SANAL DEVRİYE

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan devriyelerde, yurtdışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan “operasyon hesapları” ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığına dikkat çekilerek, “Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir” denildi.

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70’İN ÜZERİNDE HESAP

Yapılan çalışmaların ardından söz konusu hesaplarla ilgili yasal işlem başlatıldı. Şu ana kadar 70’in üzerinde hesabın deşifre edildiği, bu hesapların yurtdışından açıldığı ve FETÖ’cüler tarafından kullanıldığı vurgulandı.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI

‘HATAY’IN % 90’I BİZİM’

Açıklamada örnek olarak Suriyeliler Halk P. hesabı tarafından yapılan, “Türkiye bizim toprağımız, Ümit Özdağ halkımızı tehdit ederek gerekirse zorla göndeririz diyor, asıl biz sizi zorla göndereceğiz, isterseniz deneyin, biz ülkenizde milyonlar olduk, korkmuyoruz” ve “Hatay şehir merkezinin yüzde 90’ı bizim, Kilis ve Gaziantep de öyle, şehirleriniz artık halkımızın, tek bir Türk bile kalmadı neredeyse, nüfusu tamamen bizden oluşuyor, ekmeğinizi bile bizden alıyorsunuz, Erdoğan Türk vatandaşlığı bile verdi bize, siz kimsiniz ki?” paylaşımları yer aldı.

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