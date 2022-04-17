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Yunanistan 8 darbeciyi uçurdu mu?

#Yunanistan#FETÖ#Darbeci
Yunanistan 8 darbeciyi uçurdu mu

15 Temmuz gecesi askeri helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ’cü eski askerin, Atina’nın gizli operasyonlarıyla Belçika, Almanya ve Kanada’ya kaçırıldığı iddia edildi.

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FETÖ’nün darbe girişiminden bir gün sonra, askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine inen ve Yunan mahkemelerinin hem Türkiye’ye iadelerini reddettiği hem de iltica başvurularının kabulünü kararlaştırdığı 8 FETÖ’cü eski askerin Belçika, Almanya ve Kanada’da bulundukları ileri sürüldü. Yunan Ta Nea gazetesine göre, darbeci askerler gerekli izinler için 3 ülkenin makamlarıyla anlaştıktan sonra, Yunan unsurları ilki geçen yaz, diğeri de muhtemelen sonbaharda olmak üzere düzenledikleri 2 gizli operasyonla, bu kişilerin Yunanistan’dan ayrılmalarını sağladı. Darbeci askerlerin Yunanistan’dan ayrıldıklarının, 9-10 ay sonra medyaya sızdırılması ise dikkat çekti.

Yunanistan 8 darbeciyi uçurdu mu

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‘YUNAN POLİSİ RAHAT BİR NEFES ALDI’

Gazete, darbeci askerler Gençay Böyük, Ahmet Güzel, Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, Bilal Kurugül ve Mesut Fırat’ın Belçika, Almanya ve Kanada’ya gitmelerinden sonra, Yunan güvenlik makamlarının “rahat bir nefes aldığını” yazdı. Darbeci askerlerin avukatlarından Hristos Milonopulos da 8 FETÖ’cünün artık Yunanistan’da bulunmadığını doğruladı.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLMEDİLER

16 Temmuz 2016’da Dedeağaç’a kaçtıktan kısa bir süre sonra, FETÖ’cü askerler avukatları aracılığıyla, Yunanistan’dan ayrılmak için çeşitli Avrupa ülkelerinin nabzını ölçmüş, ancak yargı süreci devam ettiğinden ret cevapları almışlardı. Yine avukatları aracılığıyla, Yunanistan’da kalmak istemediklerini de söylemişlerdi. Yargı sürecinin tamamlanması ve kendilerine iltica hakkı tanınmasından sonra ise darbeci askerlerin başka bir ülkeye gidebilmelerinin yolu açılmıştı.

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#Yunanistan#FETÖ#Darbeci

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