İşte otelde bayramın faturası

Ramazan Bayramı’na artık sayılı günler kaldı. Henüz tatilin kaç gün olacağı netleşmedi. Bayramın birinci günü 2 Mayıs pazartesi günü olurken, bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatilinin 3 gün olması bekleniyor. Her ne kadar tatil süresi netleşmese de turizmciler bir nevi sezonun açılışı olacak bayram dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Rusya-Ukrayna savaşı özellikle Akdeniz bölgesindeki otellerde moralleri bozsa da, turizmciler 2022’de umutlu. Turizmciler yabancı turist sayısı bakımından 2021 rakamlarını geride bırakmayı hedeflese de, yerli turist piyasada oluşan fiyatlardan dertli. Döviz kurlarının geçen yıla göre bir hayli yüksek olması nedeniyle yerli turist geçen yıla göre tatile daha fazla bütçe ayrımak zorunda kalacak. Oteller yabancı turiste dövizle fiyat verdiği için aynı fiyat yerli turist için de uygulanıyor.

Bu da geçen yıla göre tatil fiyatlarının yüzde 50’ye yakın artması anlamına geliyor. Biz de bu bayram tatili için bölge bölge Ramazan Bayramı’nda oluşan fiyatları araştırdık. Tatil bütçesi otelin hizmetlerine ve konumuna göre değişse de 2 kişi iyi bir otelde tatil yapmak istiyorsanız, 4 gece için ayırmanız gereken bütçe 15-25 bin TL arasında değişiyor. İşte 30 Mayıs giriş, 4 Nisan çıkış 2 kişilik tatilin faturası...





Antalya Kemer’de fiyatlar Belek’e göre biraz daha uygun seviyelerde. Kemer’de oda-kahvaltı veya sadece oda için söz konusu tarihlerde tatil yapmak için gözden çıkarılması gereken rakam 800 TL’den başlıyor. 5 yıldızlı ultra lüks ve her şey dahil otellerde fiyatlar ise 30 bin TL seviyelerinde. Kemer’de 1 gün daha fazla kalayım derseniz ise fiyatlar bir anda 65 bin TL seviyelerini aşabiliyor. Bölgede her şey dahil ortalama standartlarda hizmet veren otellerin fiyatları ise 6 bin 500 TL’den başlıyor 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.

BODRUM: ODA-KAHVALTI 25 BİN TL

Muğla’nın Bodrum ilçesi de yerli turistin sıklıkla tercih ettiği yerler arasında. Bodrum’da sadece oda ya da oda-kahvaltı olarak hizmet veren otellerde başlangıç fiyatları 1200 TL seviyelerinde. Ancak her şey dahil ultra lüks otellerde fiyatlar bir anda yükseliyor. Bölgedeki en pahalı otelde 4 gecelik konaklamanın bedeli 100 bin TL’yi aşıyor. Oda-kahvaltı olarak hizmet veren otelde yeme-içme için ekstra ücret ödemek gerekiyor. Her şey dahil hizmet veren lüks otellerde ise fiyatlar 25 bin TL ile 50 bin TL arasında. Bodrum’da oda-kahvaltı olarak hizmet veren lüks otellerin fiyatları ise diğer bölgelere göre biraz daha yüksek. Fiyatlar 10 bin TL’den başlarken, 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

MARMARİS: EN UYGUN OTELLER 1000 TL

Muğla’nın diğer bir gözde tatil adresi Marmaris’te ise fiyatlar daha Bodrum’a göre daha uygun. Bölgenin en pahalı oda-kahvaltı hizmet veren otellerinden birinde tatil yapmanın bedeli 30 bin TL’yi aşıyor. Marmaris’te çok fazla her şey dahil hizmet veren otel bulunmazken, yarım pansiyon, sadece oda veya oda-kahvaltlı oteller ön plana çıkıyor. Söz konusu otellerde fiyatlar 6 bin 500 TL’den başlıyor, 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bölgedeki en uygun otel seçenekleri ise 1000 TL’lik fiyatlarla tatilcileri bekliyor. Marmaris’te normal standartlarda tatil yapmak için de ortalama 5 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında bir ödemeyi gözden çıkarmak gerekiyor. Muğla Dalaman ve Sarıgerme de tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Buradaki fiyatlar da 700 TL’den başlıyor, 18 bin TL’ye kadar çıkıyor.

ALANYA: HER ŞEY DAHİLDE BAŞLANGIÇ 3 BİN TL

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya’da Alanya’da tatil yapmak isteyenler için her şey dahil bir otelde tatil yapmanın bedeli yaklaşık 3 bin TL’den başlıyor. Fiyatlar otelin konumu ve sunduğu hizmetlere göre farklılık gösteriyor. ‘Tatilimi 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmak istiyorum’ derseniz fiyatlar bir anda yukarı çıkıyor. Alanya’da her şey dahil bir otelde toplam 4 gece konaklamanın bedeli 13 bin TL’ye kadar yükseliyor. Alanya’da sadece oda ya da oda-kahvaltı seçenekleri de bulunuyor. Buralarda tatil yapmak için ayrılması gereken bütçe ise 900 TL seviyelerinden başlıyor. Turizm sektörü temsilcileri havaların bayramdan sonra daha çok ısınmasıyla yüksek sezon olarak adlandırılan haziran-temmuz-ağustos döneminde fiyatlarında daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

BELEK: 200 BİN TL'LİK BAYRAM TATİLİ

Yerli-yabancı milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya’nın bir diğer turizm bölgesi Belek’te ise fiyatlar daha pahalı. Bölgede bazı oteller minimum 5 gece konaklama yapılmasını şart koşuyor. Bu şekilde bakıldığında bölgedeki en pahalı otelin 5 gecelik konaklama fiyatı 200 bin TL’yi aşıyor. Aynı tarihler arasında Belek’te 5 gece için istenen ücretler 60 bin TL’yi bulabiliyor. 4 gecelik konaklama imkanı veren oteller arasında en yüksek fiyat ise yaklaşık 25 bin TL. 4 gecelik konaklama üzerinde değerlendirildiğinde her şey dahil bir otelde en düşük ücret yaklaşık 3 bin 500 TL. Her şey dahil dışında oda-kahvaltı ya da sadece oda olarak hizmet veren otellerin başlangıç fiyatı da 1000 TL civarında. Bölgede her şey dahil olarak hizmet veren bilinen markaların ortalama fiyatları ise 13 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.