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FETÖ firarisi eski hemşire böyle yakalandı! Kayıt dışı koronavirüs aşısı...

#FETÖ#FETÖ Firari#Hemşire

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan eski hemşire Z.Y., kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptırmak istediği sırada Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı.

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İSTANBUL , (DHA)- Z.Y.'ye aşı yapmak isteyen hemşire İ.Ş. de gözaltına alındı. İ.Ş.'nin ağustos ayında Z.Y.'ye usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı da tespit edildi. 2 şüpheli serbest bırakıldı. FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve devam eden soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen eski hemşire Z.Y.'nin Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş.'ye yakalanmasını önlemek amacıyla kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptıracağı yönünde polis bilgi edindi.

FETÖ firarisi eski hemşire böyle yakalandı Kayıt dışı koronavirüs aşısı...

GÖZALTINA ALINDILAR

15 Eylül'de harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi takibe aldı. Z.Y., hemşire İ.Ş.'ye Aile Sağlık Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı’na ait "Aşıla Sistemi" içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak istediği sırada, 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda hemşire İ.Ş.'nin ağustos ayında Z.Y.'ye usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden Z.Y. hakkında "Suça Azmettirmek" suçundan , İ.Ş. hakkında da "Suçluyu Kayırma" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkındaki işlemlerinin ardından şüpheli Z.Y.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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#FETÖ#FETÖ Firari#Hemşire