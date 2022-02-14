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Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda istenen ceza belli oldu! İfadeler dehşete düşürdü

#Fethi Sekin#İzmir#Mahkeme
Fethi Sekinin şehit olduğu saldırıda istenen ceza belli oldu İfadeler dehşete düşürdü

İzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanan PKK/KCK'lı terörist Suriye uyruklu Delil Hıso (34) hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Hıso'nun ifadelerine de yer aldı. Hıso'nun, tatlı kutuları getirdiğini ve İzmir'e geldiğinde bu kutuları Fadi ve arkadaşlarının açtığında içinde 150 Kalaşnikof mermisi, TNT ve el bombaları gördüğünü söylediği öğrenildi. Hıso'nun, 'Bunlarla ne yapacaksınız' diye sorduğumda, 'İzmir'i patlatacağız' dediler.' ifadelerine yer verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK terör örgütü üyelerince düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı terörist Suriye uyruklu Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Terörist Hıso’nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

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'FADİ ARAYIP SALDIRIYI SÖYLEDİ'

Terörist Hıso hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek', 'kasten yaralama', 'kamu malına zarar verme', 'patlayıcı madde kullanarak mal zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede, saldırı öncesi İzmir'e patlayıcı madde ve birtakım mühimmat getirdiği yönünde beyanlarda bulunduğunun öğrenilmesi üzerine yürütülen çalışmalarda Hıso'nun 4 Ekim 2021'de diğer kolluk birimleriyle koordineli olarak İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi. Delil Hıso'nun silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, adliye saldırısından yaklaşık 6 ay önce İzmir'e çok sayıda mermi, TNT, el bombası getirdiği belirtildi.

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İddianamede Hıso'nun ifadeleri de yer aldı. Hıso'nun, tatlı kutuları getirdiğini ve İzmir'e geldiğinde bu kutuları Fadi ve arkadaşlarının açtığında içinde 150 Kalaşnikof mermisi, TNT ve el bombaları gördüğünü söylediği kaydedildi. Hıso'nun, "'Bunlarla ne yapacaksınız' diye sorduğumda 'İzmir'i patlatacağız' dediler.

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Sonrasında Mesut, 'Azat' ve 'Nizar' isimli kişilerin evine gittik. Fadi, içinde patlayıcılar olan tatlı kutularını Azad'a verdi. 1 hafta İzmir'de kaldıktan sonra Kızıltepe'ye döndüm. 2017 yılının ortalarında Fadi beni arayıp İzmir Adliyesi'ne eylem yaptıklarını ve bir polisin öldüğünü, Azad'ı alınması durumunda açığa çıkacağını ve Kamışlı'ya gideceğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

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TANIK İFADELERİ DE İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede tanıkların ifadeleri de yer aldı. Delil Hıso ile İzmir'e geldiği tespit edilen Ahmet Ö., Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda eğitim gördüğünü, 'Delil Hıso' isimli şüpheliyi Delil Azo' ismiyle Mardin'deki ailesine ait olan tekstil atölyesinde çalıştığı için tanıdığını söyledi. Deli Hıso ile 2016 ya da 2017 yılında İzmir'e tatil amaçlı birlikte gelip, 20-25 gün kaldıklarını, bu süre zarfında Buca, Konak, Karşıyaka ilçelerinde gezdiklerini anlatan Ahmet Ö.'nün Bayraklı Adliye binasında meydana gelen saldırı olayında nerede olduğunu hatırlamadığını söylediği de iddianamede yer buldu. Ahmet Ö. olayı basından duyduğunu, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde yer almadığını söyledi.

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'SALDIRIDA KULLANILACAĞINI BİLİYORDU'

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü sabit olan Hıso'nun, İzmir'de adliye binası önünde gerçekleştirilen saldırı olayından önceki bir tarihte İzmir'e geldiği, bu sırada yanında el bombası, çok sayıda silah mermisi ve TNT olarak adlandırılan patlayıcı madde getirdiğinin altını çizdi. Şüphelinin bahse konu patlayıcı ve diğer mühimmatların İzmir'de gerçekleştirilecek saldırı olayında kullanılacağını bildiğini belirten savcı Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

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#Fethi Sekin#İzmir#Mahkeme

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