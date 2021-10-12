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Son dakika: İzmir'deki adliye saldırısına silah sağlayan terörist yakalandı

#İzmir#Terör#Fethi Sekin
Son dakika: İzmirdeki adliye saldırısına silah sağlayan terörist yakalandı

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'de 5 Ocak 2017'deki polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısını gerçekleştirilen teröristlere silah ve patlayıcı temin eden Suriye uyruklu terörist yakalandı.

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İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

TABANCASIYLA UZUN NAMLULU SİLAHLARA KARŞI DURDU

Sekin, 5 Ocak 2017'de mesleğindeki tecrübesi ve görevi sırasındaki dikkati sayesinde olası bir faciayı engelledi.

İzmir Adliyesinin C kapısına yönelen otomobilden şüphelenen Sekin, aracı durdurdu. Araçtaki silahlı teröristleri fark eden Sekin, tabancasını çekerek müdahale etti. Araçtan inen teröristler, yanlarındaki bombayı patlattı.

Sekin, kovaladığı iki teröristten birini etkisiz hale getirdi, diğerini yakalamak için de mermisi bitene kadar çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit düştü.

Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek hain saldırıyı önledi. Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtardı.

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Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde etkisiz hale getirildi.

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#İzmir#Terör#Fethi Sekin