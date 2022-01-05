Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

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İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5'inci yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı.

Anma programına Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi, mezara karanfil bırakıldı. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Program Fethi Sekin için sinevizyon gösterisi ve mevlit okutulmasıyla sona erdi.

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Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin, yaptığı konuşmada, "Biz Müslümanlar için kutsal değerler vardır. Bizi yoktan var eden yaratıcımız değerlidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve kitabımız Kur'an-ı Kerim bizim için değerli ve kutsaldır. Bunların yanında diğer bir kuralımız vardır ki vatan denilen toprak parçasıdır. Vatanımız para, altın, gümüş, elmas ödenerek elde edilmiş bir değer değildir. Vatan adı altında yaşadığımız toprak parçasını değerli kılan, kutsal olmasının sebebi uğruna can verilerek, kan dökülerek elde edilmiş olmasıdır" dedi.

'KAHRAMANLIK KOLAY ELDE EDİLECEK BİR SIFAT DEĞİL'

Elazığ Valisi Ömer Toraman da, "Burada bir kahramanın manevi huzurundayız. Türk milleti tarihi boyunca pek çok kahraman evlat yetiştirmiş ve varlığını geçmişten bugüne kadar da sürdürebilmiş. Bu kahramanlardan bir tanesi de şehit polis memuru Fethi Sekin. Kahramanlık sıfatı kolay elde edilebilecek bir sıfat değil. Fethi Sekin'in vazife anlayışı, sorumluluk anlayışı, inançları ve değerleri onu sorumluluk düştüğünde, vazife icap ettiğinde büyük cesaretle ve fedakarlıkla bu milletin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir dakika tereddüt etmeden, gözünü dahi kırpmadan onlarla mücadele edebilmesinin bir neticesi. Şehit polis memuru Fethi Sekin de bu manevi iklimde, bu kültür ortamında yetişmiş bir kahraman olarak kendisine öğretilenleri, anlatılanları, kendisine aktarılan değerleri bihakkın yerine getirerek, onlara sahip çıkarak şehadet mertebesine ulaşmış bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

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