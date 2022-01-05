Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Volkan Demirelden transfer hamlesi G.Saray ile F.Bahçeyi birbirine düşürmüştü, bonservisiyle...Volkan Demirel'den transfer hamlesi! G.Saray ile F.Bahçe'yi birbirine düşürmüştü, bonservisiyle...#Transfer
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladıCumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Kimse beklemiyordu, böyle izlediler Balistik füze ateşlendi...Kimse beklemiyordu, böyle izlediler! Balistik füze ateşlendi... #Kuzey Kore
Savunma sanayii için tarihi gün Açılışı Erdoğan yapacak...Savunma sanayii için tarihi gün! Açılışı Erdoğan yapacak...#Milli Muharip Uçak
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Ambulans uçakla mecburen İstanbulda Tarihi final öncesi bu da olduAmbulans uçakla mecburen İstanbul'da! Tarihi final öncesi bu da oldu#Beşiktaş
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
HABERLERGündem Haberleri

Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

#Fethi Sekin#Elazığ#İzmir Adliyesi
Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını önleyen ancak kendisi de çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin (44), vefatının 5'inci yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Haberin Devamı

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5'inci yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında anıldı.

Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

Anma programına Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi, mezara karanfil bırakıldı. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Program Fethi Sekin için sinevizyon gösterisi ve mevlit okutulmasıyla sona erdi.

Haberin Devamı

Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin, yaptığı konuşmada, "Biz Müslümanlar için kutsal değerler vardır. Bizi yoktan var eden yaratıcımız değerlidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve kitabımız Kur'an-ı Kerim bizim için değerli ve kutsaldır. Bunların yanında diğer bir kuralımız vardır ki vatan denilen toprak parçasıdır. Vatanımız para, altın, gümüş, elmas ödenerek elde edilmiş bir değer değildir. Vatan adı altında yaşadığımız toprak parçasını değerli kılan, kutsal olmasının sebebi uğruna can verilerek, kan dökülerek elde edilmiş olmasıdır" dedi.

Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

'KAHRAMANLIK KOLAY ELDE EDİLECEK BİR SIFAT DEĞİL'

Elazığ Valisi Ömer Toraman da, "Burada bir kahramanın manevi huzurundayız. Türk milleti tarihi boyunca pek çok kahraman evlat yetiştirmiş ve varlığını geçmişten bugüne kadar da sürdürebilmiş. Bu kahramanlardan bir tanesi de şehit polis memuru Fethi Sekin. Kahramanlık sıfatı kolay elde edilebilecek bir sıfat değil. Fethi Sekin'in vazife anlayışı, sorumluluk anlayışı, inançları ve değerleri onu sorumluluk düştüğünde, vazife icap ettiğinde büyük cesaretle ve fedakarlıkla bu milletin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir dakika tereddüt etmeden, gözünü dahi kırpmadan onlarla mücadele edebilmesinin bir neticesi. Şehit polis memuru Fethi Sekin de bu manevi iklimde, bu kültür ortamında yetişmiş bir kahraman olarak kendisine öğretilenleri, anlatılanları, kendisine aktarılan değerleri bihakkın yerine getirerek, onlara sahip çıkarak şehadet mertebesine ulaşmış bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Haberin Devamı

Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fethi Sekin#Elazığ#İzmir Adliyesi

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch