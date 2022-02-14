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KDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi

#KDV İndirimi#Temel Gıda#Marketler
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı. Dev market zincirleri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla binlerce üründe fiyatların düştüğünü duyurdu.

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Cumartesi günü açıklanan yeni ekonomi paketinde enflasyon ile mücadelede önemli bir adım da atıldı. Temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim için bugünü işaret etmişti. Dev market zincirlerinden de arka arkaya açıklamalar geldi.

CARREFOURSA

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik." ifadelerine yer verildi.

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MİGROS

Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros da KDV indirimini etiketlerine yansıttı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir.

BİM

İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM. Marketten yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

HAPPY CENTER

Happy Center, KDV’de 7 puanlık indirimini tüm noktalarında hayata geçirdi. Happy Center KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm marketlerinde etiketlerine yansıttığını duyurdu.

ŞOK MARKETLER

Yapılan KDV indirimi ŞOK Marketler'in raflarındaki yüzlerce ürüne de yansıdı. Bugün itibarıyla başlayacak olan gıda ürünlerindeki fiyat indiriminin bakliyattan yağa, tüm gıda ürünlerinde ŞOK’un onlarca kategorideki yüzlerce ürününe yansıdığı duyuruldu.

ÇAĞRI MARKETLER

Çağrı Marketler'den de diğer market zincirleri ile aynı doğrultuda bir açıklama geldi. Şirketten yapılan duyuruda, "Gıda ürünlerinde uygulanacak olan KDV indirimi 14.02.2022 itibarıyla tüm mağazalarımızda hayata geçiyor. KDV indirimi insertlerdeki fiyatlara da ayrıca uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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ÖZEN: YÜZDE 7'DE BİZDEN

KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından gıda perakendecileri hızla etiketleri yenilemeye başladı. Özen Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde açıklanan KDV desteğinin çok önemli bir destek olduğunu, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 üzerine ek yüzde 7’ye varan indirimin de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.

 

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#KDV İndirimi#Temel Gıda#Marketler

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