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Fatih'te pidecide çıkan yangında yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti

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#İstanbul#Fatih#Yangın
Fatihte pidecide çıkan yangında yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 11:29

İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuduğu öğrenilen 6 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

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Yangın, Dün Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi. 

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