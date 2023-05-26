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New York metrosunda saldırıya uğramıştı... Türk sanatçı yaşam mücadelesi veriyor

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#ABD#Metro#Saldırı
New York metrosunda saldırıya uğramıştı... Türk sanatçı yaşam mücadelesi veriyor
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

New York’ta hareket halindeki metronun önüne ittirilen Türk sanatçı Emine Yılmaz Özsoy, yaşam mücadelesi veriyor. Saldırgan hâkim karşısına çıkarken arkadaşları Emine için yardım kampanyası başlattı.

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ABD’nin New York şehrinde 21 Mayıs sabahı işe gitmek üzere geldiği metro istasyonunda hiç tanımadığı bir erkek tarafından metronun önüne itilen Emine Yılmaz Özsoy (35), kaldırıldığı hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veriyor. Olaydan kısa süre sonra La Guardia Havalimanı yakınlarındaki bir evsiz barınağında bulunarak yakalanan 39 yaşındaki saldırgan Kamal Semrade ise “ikinci derece cinayete teşebbüs” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Saldırgan ilk sorgusunda kurbanını tanımadığını, saldırıyı “tamamen sebepsiz yere” gerçekleştirdiğini söyledi.

ÜÇ KEZ AMELİYAT OLDU

Bölge Savcı Yardımcısı Carolyn McGuigan, hareket halindeki metro aracı önüne itilen Emine Özsoy’un omurga kırığı ve kafa derisinde yırtılma yaşadığı, boyundan aşağısının felçli olduğu bilgisini verdi. Öte yandan yakınları, 23 Mayıs’ta sekiz saat süren üçüncü bir ameliyat geçiren Emine’nin kollarını hareket ettirebildiğini belirtti.

ABD’YE 2017’DE TAŞINDI

Özsoy, ABD’ye yerleşmeden önce Hürriyet Daily News gazetesinde sayfa tasarımcısı olarak çalışmıştı. 2017’de eşi Ferdi ile New York’a taşınan Emine, başarılı illüstrasyon çalışmalarıyla çok sayıda ödül almış; dev markalar için tasarımlar yapan bir isimdi. Aynı zamanda bir kafede baristalık yapan Emine, Marmara Üniversitesi resim öğretmenliği bölümünden 2015’te mezun olmuş, Ocak 2023’te “American Illustration” yarışmasını kazanmıştı.

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New York metrosunda saldırıya uğramıştı... Türk sanatçı yaşam mücadelesi veriyor


ACILI EŞİ KONUŞTU

Trajik olay sonrası Ferdi Özsoy, eşi için umutlu olduklarını ancak günlük hayatını eskisi gibi sürdüremeyebileceğini söyledi. “Bu kimsenin başına gelmemeliydi” diye konuşan acılı eş, “Sanatıyla uğraşmadığı veya kafede çalışmadığı boş zamanlarında New York’ta uzun yürüyüşler yapmayı seviyordu. Manhattan’daki ilk yürüyüşümüzde ‘Kaldırımlar o kadar büyük ki, bana ne olacağı konusunda endişelenmeme gerek yok. Etrafımda olup bitenler hakkında endişelenmek yerine kendim için düşünecek zamanım var’ demişti” diye konuştu. 

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BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Emine Yılmaz Özsoy’un arkadaşları “gofundme” adlı internet sitesi üzerinden tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattı. Şu ana kadar kampanya kapsamında 140 bin dolardan fazla toplandı. Uzun sürmesi beklenen tedavi süreci için en az 2 milyon dolar hedefleniyor. Yardım etmek isteyenler “gofundme.com” üzerinden üzerinden “Emine” ismini aratarak ilgili kampanyayı bulabilir.

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#ABD#Metro#Saldırı

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