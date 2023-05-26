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Tekirdağ'da feci kaza... Nikaha bir gün kala genç çiftin kahreden ölümü

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#TEKİRDAĞ#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 11:15

Tekirdağ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kardelen Coşkuntuna (22) ile Burhan Çetin (24), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Nişanlı olan Coşkuntuna ve Çetin’in nikah için yarına gün aldıkları belirlendi.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. Nurettin Akgül’ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla Kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağda feci kaza... Nikaha bir gün kala genç çiftin kahreden ölümü

Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nişanlı çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Tekirdağda feci kaza... Nikaha bir gün kala genç çiftin kahreden ölümü

Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin’in, yarın saat 13.00’te Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde nikah töreni olduğu öğrenildi.

İstanbul’dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli’ye giden Coşkuntuna ve Çetin’in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü.

Tekirdağda feci kaza... Nikaha bir gün kala genç çiftin kahreden ölümü

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Tekirdağda feci kaza... Nikaha bir gün kala genç çiftin kahreden ölümü

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#TEKİRDAĞ#Trafik#Kaza

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