Fatih’in ilk ziyaretçisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Londra’da yapılan açık arttırmada satın aldığı, 540 yıl önce Venedikli ressam Gentile Bellini’nin yaptığı Fatih Sultan Mehmed tablosunun ilk ziyaretçisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Önümüzdeki günlerde halkın ziyaretine açılacak olan ve Saraçhane’deki başkanlık binasının geçici sergi salonunda sergilenen tabloyu uzun uzun inceleyen Kılıçdaroğlu, duygularını “Bu toprakların hakkıdır o tablo. Görmek çok güzeldi’ sözleriyle dile getirdi. İBB Saraçhane Binası’nda düzenlenen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, eski AK Partili Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve bazı eski bakan ve milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, tablonun Türkiye’ye getirilmesini sağlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür edip, “O kenti alan, yöneten bir kişiyi, bir İtalyan ressam, ‘Bellini’ diyorlar, tuvale aktardı. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul’a ve dünyaya yakışan bir tablodur.”

İMAMOĞLU: FATİH’İN RÖNESANSI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmed’in, aklı, feraseti, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul’u insanlığın en nadide, en kıymetli hazinelerinden biri haline getirdiğini belirtip özetle şunları söyledi: “Bu kültürün sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı ve yüceltti. Bu bir yeniden doğuş, yani rönesanstır. Bu, ‘Fatih’in Rönesansı’dır.”

ÖZEL GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

İmamoğlu İBB olarak, Venedikli ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan ahşap üzerine yağlıboya olarak çalışılan 540 yıllık eserin, ortam koşullarından etkilenmemesi ve güvenliğinin sağlanması için İBB Saraçhane Belediye Sarayı içerisinde bir depolama alanı oluşturduklarını belirtip, korunma koşullarını şöyle aktardı: “Yüksek güvenlikli çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen, hava sızdırmaz ve özel güvenlikli kapıya sahip depolama alanında, nem dengeleyici sistem koşulları kurduk. Ayrıca özel gazlı yangın söndürme sistemi oluşturarak eserin tam güvenliğini sağladık.”

Sergi, 6 Ekim’den itirbaren 3 ay boyunca açık olacak.