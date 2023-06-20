Fahiş kiraya yakın takip

Haberin Devamı

DEPREM YARALARI: Yaraların sarılması gündemimizden düşmemiştir. Kendi istedikleri oyları deprem bölgesinden alamayanların depremzede vatandaşlara hakaretlerini unutmadık.

YÜKSEK KİRA ZAMLARI: Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz. Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı’nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek.

ASGARİ ÜCRET VE GENEL AF: Komisyonun toplantısına saygı göstermemiz gerekiyor. O tarihte karar çıkıp Cumhurbaşkanımızın önüne geldikten sonra açıklanacaktır. Genel afla ilgili şimdiye kadar böyle bir konu hiç gündeme gelmedi.

SURİYE İLE NORMALLEŞME: Haziranda Astana’da bir toplantı yapılacak. Türkiye, Rusya, İran, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları katılacak. Biz siyasi süreci desteklemeye devam ediyoruz. 10 Mayıs’ta bir yol haritası hazırlanmıştı. Türkiye ile Mısır arasında yürüyen normalleşme de önemli.

Haberin Devamı

CHP’DEKİ DEĞİŞİM: CHP kurultaylar partisidir. Genel başkan değişsin diyenlerin kendilerini de bu değişime katmaları gerekir. İsimler üzerinden tartışıyorlar. Genel başkan değişsin diyenlerin ortaya koyduğu siyasi bir tutum da yok. O kalmış, bu gitmiş bizim için fark etmez.

AYM’NİN HDP KARARI: Siyaset üzerinde 2 tür vesayet çıktı. Biri askeri vesayetti bugün de siyasetin belli bölümü terör örgütü vesayet altında tutmakta. AYM bu kararı ile teröre karşı alınacak tedbirler açısından zaaf oluşturacak karar almıştır.

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILIYOR: Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışına yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu. Bakan Tunç, düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek, “Süre uzatılacak, çalışıyoruz” dedi. Bakan Tunç, düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını söyledi.

AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi AK Parti’nin kongre süreci oldu.

Edinilen bilgilere göre, olağanüstü kongreye gidecek AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sürecinin Eylül ya da Ekim aylarında yapılması gerektiğini vurgulayarak, konuyu seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve teşkilat başkanı ile değerlendirdi. Toplantıda, il-ilçe kongrelerinin yapılmadan direkt olarak olağanüstü kongre sürecine gidilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, yerel seçim çalışmaları nedeniyle bu kararın alındığı öğrenilirken, kongrenin ağırlıklı olarak Eylül sonu gibi yapılması gerektiği değerlendirildi. Bunların yanı sıra, il ve ilçe kongrelerinin ise yerel seçim sonrasına bırakılabileceği de ifade edildi.

Haberin Devamı

EFKAN ALA BAŞKANVEKİLİ

AK PARTİ MKYK’da görevlendirmeler de yapıldı. Buna göre, Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu. Fatma Betül Sayan Kaya ise Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.