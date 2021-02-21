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DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Eskişehir'deki korkunç cinayette flaş gelişme... Katil zanlısı belli oldu

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Eskişehir'deki korkunç cinayette flaş gelişme... Katil zanlısı belli oldu
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Eskişehir' de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa(33 ) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevkedileceği belirtildi.

Eskişehir' de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa(33 ) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevkedileceği belirtildi.

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