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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21 Şubat 2021 - 13:44 | 

Eskişehir'deki vahşetten kan donduran ayrıntılar

Eskişehir’de Tokkal çifti ile 4 yaşındaki Ali Doruk’un katil zanlısı olarak adliyeye sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa’nın (29) cinayetin ardından çiftin, evine giden ilk kişi olduğu ortaya çıktı. Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan ve önceki evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp’ın geçen Salı günü annesinden haber alamaması ve hayatından endişe etmesi üzerine Mehmet Şerif Boğa’yı aradığı onunda yanına çilingir alarak Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine gittiği tespit edildi. Çilingirin polis olmadan kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine Beyzanur Kayaalp İzmir’den polisi arayıp ihbarda bulunduğu daha sonra ise Eskişehir’de polis eşliğinde açılan kapının ardından cinayetin ortaya çıktığı öğrenildi.

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