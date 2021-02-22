Eskişehir canisi hakkında yeni detaylar! Bir kent Tokkal ailesine ağlıyor

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Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, cep telefonu dükkanı sahibi olan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, İlkay Tokkal (42) ve eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğunu tespit etti. Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Boğa, dün 3 akrabasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine koyuldu.

TERÖRİST MEZARLIĞINDA POZ VERMİŞ

Mardinli olan Mehmet Şerif Boğa’nın 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen ‘Akif Doğan’ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen ‘Aşikar’ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK’lı teröristlerin daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında elinde tüfek ve tabanca ile çekilmiş fotoğrafları da olduğu görülen Boğa’nın terör örgütü PKK ile bağlantısı incelemeye alındı.

İLKAY’IN KORONAVİRÜSTEN ÖLEN BABASINA BAŞ SAĞLIĞI DİLEMİŞ

Soruşturma kapsamında öldürülen İlkay Tokkal’ın babası Hasan Ali Tokkal'ın geçen kasım ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Tokkal'ın sosyal medyadan babası Hasan Ali Tokkal'ın fotoğrafını "Nerdesin be babam? Hani gelecektin sen!" sözleriyle paylaştığı, zanlı Mehmet Şerif Boğa’nın da "Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın" şeklinde yorum yaptığı görüldü. SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Mehmet Şerif Boğa’nın tutuklanması üzerine sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve videolarının altında çok sayıda kişi yorum yaparak, tepkilerini dile getirdi.

CİNAYETİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa’nın evinde bulunan kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli ‘Ben yapmadım, bilmiyorum’ dediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.