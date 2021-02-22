Eskişehir canisi hakkında yeni detaylar!

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa (33) ve 3 şüpheli tutuklandı. Boğa’nın 2013 yılında operasyonla etkisiz hale getirilen ‘Akif Doğan’ kod adlı Mehmet Şirin Cebe ile 2012 yılında etkisiz hale getirilen ‘Aşikar’ kod adlı Ali Kılıç isimli PKK’lı teröristlerin daha sonradan yıkılan mezarları arasında poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Öte yandan katil zanlısının babası vefat eden İlkay Tokkal’a sosyal medyadan başsağlığı mesajı dilediği belirtildi.