Eski eÅŸi darbedip komÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸtÄ± YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¢busu anlattÄ±... Ses kaydÄ±yla tehdit

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Eski eÅŸi darbedip komÅŸularÄ±nÄ±n araçlarÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸtÄ±! YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kâbusu anlattÄ±... Ses kaydÄ±yla tehdit

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Sultangazi#KadÄ±na Åžiddet#Kundaklama
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 15:49

Sultangazi'de komÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± da yakan eski eÅŸinin darbettiÄŸi iki Ã§ocuk annesi G.Ä°. Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gidecek yerim yok, Ã§ok maÄŸdurum. Devletin bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼p bu adamÄ±n kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapacaÄŸÄ±na karar verip iÃ§eri almalarÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu. G.Ä°.'nin eski eÅŸi AydÄ±n Ã–.'nÃ¼n yolladÄ±ÄŸÄ± ses kaydÄ±nda ise 'o evi satÄ±p paranÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± bana verecekler yoksa kafana sÄ±karÄ±m' dediÄŸi duyuluyor.

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Sultangazi'de yaÅŸayan biri 14 diÄŸeri 18 yaÅŸÄ±nda iki Ã§ocuk sahibi G.Ä°, 2018 yÄ±lÄ±nda evliliÄŸinde psikolojik ve fiziksel ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in AydÄ±n Ã–.'den boÅŸandÄ±. Fakat boÅŸanmalarÄ± eski eÅŸ AydÄ±n Ã–'nÃ¼n ÅŸiddet gÃ¶stermesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§medi. BoÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸinden para isteyen AydÄ±n Ã–., G.Ä°.'yi takip ederek ÅŸiddet uyguladÄ±, telefonla arayarak Ã¶lÃ¼mle tehdit etti. Bununla da yetinmeyen eski eÅŸ G.Ä°'.nin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸarak para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda iliÅŸkiye girdiÄŸini iddia edip numarasÄ±nÄ± ifÅŸa etti.

G.Ä°. 5 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te eski eÅŸi hakkÄ±nda birÃ§ok suÃ§ duyurusunda bulunmasÄ±na raÄŸmen ÅŸiddetin sonu gelmedi. AydÄ±n Ã–. geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Bursa'da hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan dolayÄ± cezaevine girdi. 1 hafta Ã¶nce tahliye olan AydÄ±n Ã–. Ä°stanbul'a dÃ¶nerek eski eÅŸine dehÅŸet yaÅŸatmaya devam etti. GeÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ G.Ä°. sabah saatlerine iÅŸe gitmek iÃ§in evinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada AydÄ±n Ã–.'nÃ¼n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Yaralanan kadÄ±nÄ± komÅŸularÄ± kurtardÄ±. SaldÄ±rgan AydÄ±n Ã–. tehdit ettiÄŸi komÅŸularÄ±na bu sabah dehÅŸeti yaÅŸattÄ±. Mahalleye gelerek 3 aracÄ± ateÅŸe verdi.Â

Eski eÅŸi darbedip komÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸtÄ± YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¢busu anlattÄ±... Ses kaydÄ±yla tehdit

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â€œAYRILACAÄžIM DEDÄ°ÄžÄ°MDE BANA BIÃ‡AK Ã‡EKTÄ°, ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLDUM EVÄ°MÄ°ZÄ° YAKTI"

G.Ä°. yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti DHA'ya anlattÄ±. Evli kaldÄ±klarÄ± sÃ¼reÃ§te eski eÅŸinin kirayÄ± Ã¶demediÄŸini ve maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± belirten G.Ä°. â€œAilesine karÅŸÄ± sorumlu birisi deÄŸildi. KirasÄ±nÄ± Ã¶demiyordu ev sahibi bizi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±yordu. Ben dÄ±ÅŸarÄ±da kalÄ±yordum. Ã‡ocuklarÄ±m daha Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼ ben Ã§alÄ±ÅŸamÄ±yordum. SÃ¼rekli geÃ§inebilmek iÃ§in eÅŸya alÄ±p satÄ±yordu, kumar oynuyordu. Belli bir sÃ¼re sonra ayrÄ±lmak istedim. Beni sÃ¼rekli Ã¶lÃ¼mle tehdit ediyordu. Ben bu tehditlerden dolayÄ± bir sÃ¼re ayrÄ±lamadÄ±m. AyrÄ±lmak istiyorum dedikÃ§e sÃ¼rekli ÅŸiddet uyguladÄ±. AyrÄ±lacaÄŸÄ±m dediÄŸim zaman bÄ±Ã§ak Ã§ekti. Bende kÄ±zlarÄ±mÄ± alÄ±p hemen dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m ve polise haber verdim. Poliste gelip onu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± evden almÄ±ÅŸtÄ±. Karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼p ifadesini aldÄ±ktan sonra bana ders vermek iÃ§in geri dÃ¶nÃ¼p evi yaktÄ±. Bunu Ã¼zerine tekrardan ÅŸikayet ettim ve anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸandÄ±k. BoÅŸandÄ±ktan sonra bir sene boyunca Ã§ocuklarÄ±mÄ± aldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±m sÃ¼rekli baÅŸkalarÄ±nÄ±n evinde kaldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±mÄ± sÃ¼rekli maÄŸdur etti. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n velayetini tehdit ederek benden aldÄ±. 1 sene boyunca beraber yaÅŸadÄ±lar ama sonra bakamayÄ±p geri verdi" diye konuÅŸtu.

Eski eÅŸi darbedip komÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸtÄ± YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¢busu anlattÄ±... Ses kaydÄ±yla tehdit

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â€œKIZLARIMI ARAYIP, ANNENÄ°ZÄ° Ã–LDÃœRECEÄžÄ°M DÄ°YOR"

2018 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden G.Ä°., â€œ5 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen hiÃ§ peÅŸimi bÄ±rakmadÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸ yerine geldi cama 'patronunla yat bana para ver' diye yazÄ±lar yazdÄ±. SÃ¼rekli benden para istedi. Benim adÄ±ma sosyal medya hesabÄ± aÃ§Ä±p benim fotoÄŸraflarÄ±mÄ± kullanarak altÄ±na 'saati 50 lira' gibi sÃ¶zler yazarak psikolojik ÅŸiddet uyguladÄ±. O sÄ±rada beni birÃ§ok kiÅŸi aradÄ±. Benimle konuÅŸmak istediler. Telefonumu deÄŸiÅŸtirerek kurtuldum. BoÅŸandÄ±ktan sonra ÅŸiddet gÃ¶stermesi daha Ã§ok arttÄ±. Ä°ÅŸe gittiÄŸimde beni kapÄ±da bekliyordu. Arkamdan gelip bana vuruyordu. Hep 'seni Ã¶ldÃ¼receÄŸim' diyordu. Seni ormana gÃ¶tÃ¼rÃ¼p tecavÃ¼z ettireceÄŸim diyordu. Daha sonra benim ÅŸikÃ¢yetim sonucunda ev hapsi kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±. AyaÄŸÄ±na kelepÃ§e taktÄ±lar. 3 ay bana yaklaÅŸamadÄ± bu sayede. O ara bir ÅŸey oldu ve Ã§ocuklarÄ±ma Bursa'ya gideceÄŸim dedi. Oraya gitti ve cezaevini girdi. 7 veya 8 ay boyunca cezaevinde kaldÄ±. Bir hafta Ã¶nce cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±zlarÄ±mla konuÅŸup tehdit ediyormuÅŸ. Annenizi Ã¶ldÃ¼receÄŸim diyormuÅŸ. BabamÄ±n evini satÄ±p parasÄ±nÄ± kendisine vermemi istiyor. SÃ¼rekli paramÄ± verin diyerek tehdit ediyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta apartmanÄ±n iÃ§erisine girip arkamdan bana vurdu, ben bayÄ±ldÄ±m. DudaÄŸÄ±m patladÄ±, kafama darbe aldÄ±m. BayÄ±ldÄ±m, ambulansta ayÄ±ldÄ±m. Evimi ilk yaktÄ±ÄŸÄ± zaman komÅŸularÄ±mda ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸtu. Åžimdi komÅŸularÄ±ma kÃ¶tÃ¼lÃ¼k besliyor. BugÃ¼n komÅŸumun arabasÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸ. KomÅŸularÄ±mda Ã§ok maÄŸdur. EtrafÄ±m maÄŸdur kimseye gidemiyorum, gidecek yerim yok Ã§ok maÄŸdurum. Devletin bu olaylarÄ± gÃ¶rÃ¼p bu adamÄ±n kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapacaÄŸÄ±na karar verip bu adamÄ± iÃ§eri almalarÄ± lazÄ±m. Herkesin baÅŸÄ±na bela olacak. Åžu anda ÅŸikayetÃ§iyim. Ev hapsiyle ayaÄŸÄ±na kelepÃ§e takacaÄŸÄ±z dediler. Ama bu da bir yere kadar. 3 ay sÃ¼rÃ¼yor o da bitiyor" dedi.

Eski eÅŸi darbedip komÅŸularÄ±nÄ±n araÃ§larÄ±nÄ± yakmÄ±ÅŸtÄ± YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¢busu anlattÄ±... Ses kaydÄ±yla tehdit

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SES KAYDIYLE TEHDÄ°T ETTÄ°

Bu arada G.Ä°. eski eÅŸinin kÄ±zÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± da dinletti. AydÄ±n Ã–.'nÃ¼n ses kaydÄ±nda "O evi satÄ±p paranÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± bana verecekler. Ben bir ÅŸey satÄ±p baÅŸka bir ÅŸey aldÄ±m. Mahallede kafasÄ±na sÄ±kÄ±p Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m" dediÄŸi duyuluyor.

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