Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu bugün istifa etmeli

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Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen'in CNN TÜRK canlı yayınındaki açıklamaları şu şekilde:

Niye bir araya gelsinler ki, gelmeye de gerek yok. Kendileri de inanmıyorlar ikinci tura. Biz bu partiyi bunun için kurmadık. Şimdi sandıkları bırakmayın diyorlar, sandıkları bırakmayan bu partiye emek vermiş insanlar yine bu insanlar acı çekiyor. Her seçimde böyle oluyor. Kemal bey genel başkan olduktan sonra 10 seçimdir, bu 11. seçim. yalvardık, 10 tane yanındaki dalkavuğu aldı onlar en büyük sensin dedi, laik cumhuriyete karşı olanları yanına aldı. Dünyanın en çapsız başbakanı dediği Davutoğlu'nu yanına aldı.

Ali Babacan’a genç ideali var dedi ama bütün Türkiye'yi satmıştı. Bunları yanına aldı, bütün arkadaşlarını dışarıda bıraktı. Şimdi de "birleşerek kazanacağız" diyor. Bunlar sana oy vermedi ki. Davutoğlu, "Ben 90 yaşındaki halamı ikna edemiyorum. Tabanımız oy vermiyor" dedi. Meral hanım, "Kemal Bey siz aday olmayın hem size hem bize oy vermiyorlar" dedi. Hanımefendi feryat etti. Hırsını alamadı ilk defa bu fırsatı kaybettik. Süreci yanlış yönetti. Kendi öz evlatlarını dışarı koyarsan, Atatürk'e kefere diyenlerle yola çıkarsan, Sadullah Ergün'ü aday yaparsan sana oy verirler mi? Fetullah Gülen'in bir numaralı adamını İzmir'den aday yaparsan sana oy verirler mi?

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"BUGÜN İSTİFA ETMESİ LAZIM"

Deniz Baykal'ın adını anmadı, Deniz Gezmiş'ten Mustafa Kemal'den bahsetmezsen sana neden oy versinler. Emek veren çile çekenler dışarıda kaldı. Laik cumhuriyetten yana olmayan 75 adayı listeye koydu. Yarın istifa edip gidecek, Kemal Bey bu partinin sahibi mi bugün istifa etmesi lazım. Bir de Tayyip Bey oy kaybetti diyor. Oy kaybeden biziz. 40 haramileri alsın gitsin. CHP Genel Başkanlığı'ndan derhal istifa etmesi lazım. Hani buluşacaktı altılı masa? Nerede bizim partinin kurmayları. Umurlarında değil. İlk defa solun bir şansı vardı kemal bey adaylığı için umudumuzu aldı. Niye ayağa kalkıp kemal bey istifa etsin demiyoruz. Karamollaoğlu aday olurken alevi dernekleri ses çıkarmaz mı? Fazıl Say, bu listeyi görünce bu listenin ne işi var demez mi? Davutoğlu, Babacan neden çıkmadı sahneye? Oyu yok çünkü.

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"KEMAL BEY CHP'Yİ YOK ETMİŞTİR"

Kemal Bey derdini anlatamadı. Onlar sana oy vermez. Halasına oy verdiremeyen kişiler sana oy verir mi. Benim derdim Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Bey CHP'yi yok etmiştir. Derhal istifa edip kurultaya çağırması lazım. Siyaset güven meselesi. Bu hükümet doğru da yapsa yanlış diyeceğiz, diye feryat ettiler. Dursun Çiçek'in kızını bile ihraç ettiler. 6-7 ay sonra yerel seçimler var.

İnsanlara dokunamazsanız, kibir yaparsanız olmaz. İlk defa belediyeleri aldık, bırakın bu insanlar çalışsın.

OĞAN'IN OYLARI TAYYİP BEY'E GİDER

Biz partiyi 2010'da bıraktığımızda, ihraç edildiğimiz için partiye sahip çıkamadık. Halktan başka benim sahip çıkacağım kimse yok. Çok kızgın ve üzgünüm. Seçim kaybetmesini de kazanmasını da biliyorum. 14 belediyemiz vardı 1 tane artıramadık. Her şey elimizden uçup gidiyor. Belediyeler de gitmesin diye feryadımız. Ben onun üstünde görev yaptım CHP'de, ona sesleniyorum; laik demokratik cumhuriyetten yanaysanız CHP'den istifa edin. Yurt dışı oyları gelince aradaki fark da görülecek. Oğan'ın oyları tepki oylarıdır. O oyların çoğu da Tayyip beye gider. 27-28 vekil bizden değil, onlar da çıkıp gidecek. Partili olmayan insanları koydu. Seçmene de teşkilata da büyük haksızlık yaptı. Umutlarını elinden aldı. Mustafa Sarıgül'ü koyduk, Erzincan'dan en yüksek oyu alarak seçildi. Muharrem'e gitsek ne olacak, itibarını düşürdük ama şimdi beraber olalım deseler. Eski partilileri bir kere toplamadık. İşçinin köylünün umudunu elinden aldık. Bunlar gelirse Tayyip beyden beter olurdu. Lütfen istifa edin. Bu rejim değiştiğinde işime yarayacak diye bekledik. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir vakayı seçmene diretti. Gencecik çocuklar var. Kendisiyle birlikte sokağa attı. Akşener'i, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Karamollaoğlu'nu nasıl süslerler. Erbakan'ın oğlu kadar olamadılar. Alsın haramilerini gitsin. Belediyeleri biz alalım dengeyi kuralım.