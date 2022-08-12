Ermenistan’la normalleşmede yeni aşama: Buzları çözen ‘500 görüşme’

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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde bir sonraki aşamaya geçildi. Bu kapsamda iki ülke makamların teknik konularda görüş alışverişinde bulunması için eylül ayında bir araya gelmesi planlanıyor. İki ülkenin Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer, normalleşme süreci kapsamında atılan adımların teknik boyutunu görüşecek.

YOL HARİTASI ÇIKACAK

Temmuz ayında Özel Temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan’ın Viyana’da yaptıkları toplantı sonrasında iki ülke arasında doğrudan havayolu kargo taşımacılığı ve sınırların üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açılması konusunda mutabakata varılmıştı. Bu çerçevede teknik heyetlerin atılacak adımları ele alması ve bir yol haritası çıkarılması planlanıyor. Eylül ayında yapılacağı belirtilen toplantının yeri ise henüz netleşmedi.

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KİMYALARI UYUŞTU

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini yürüten Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bir kez Moskova’da, 3 kez de Viyana’da yüz yüze görüşürken, ikilinin bugüne kadar 500’den fazla telefonda görüştüğü öğrenildi. İki özel temsilcinin kimyasının uyuştuğuna, çok samimi ve dostane bir şekilde diyalog kurduğuna işaret eden üst düzey yetkililer, Ermeni siyasetçi Rubinyan’ın tecrübeli Büyükelçi Serdar Kılıç’ı telefonla aradığında Türkçe selam verdiğini aktardı.

ADIM ADIM İLERLEME

Türkiye ve Ermenistan arasındaki sürecin bir nevi ‘güven artırma’ süreci olduğuna dikkat çeken üst düzey yetkililer, şu değerlendirmelerde bulundu: “İlk aşamada büyük beklentiler ortaya koyup büyük hayal kırıklıkları yaşamaktansa, Ermenistan ile adım adım ilerleme konusunda fikir birliği sağladık. Birçok güven artırıcı önlem üzerinde çalışılıyor. Bunların içinde insani boyutu olan önlemler de var. Sınır geçişleri konusunda daha uzun çalışma gerektirecek bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Sahadaki fiziki şartların da müsaade ediyor olması lazım. Mesela 178 metre uzunluğundaki iki ülkeyi birbirine bağlayan Alican Köprüsü var. Ama bu köprünün otobüs taşıyıp taşıyamayacağını bilmiyoruz. Bunların tespit ve kontrol edilmesi gerekiyor. 93 Harbi’nde Rus askerleri tarafından yıkılan İpek Yolu Köprüsü’nün onarılması da çok ciddi bir güven artırıcı önlem olur.”

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ZOR GÖREVLERİN TEMSİLCİSİ

Ermenistan ile normalleşme sürecini, 7 yıl Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan tecrübeli diplomat Serdar Kılıç yürütüyor.



KKTC’DE ETKİN ROL: 28 Mart 1958 doğumlu 64 yaşındaki Kılıç, ABD’deki görevi boyunca her kesimle temas halinde olmasının yanı sıra, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin hak ve menfaatleri konusunda etkin bir rol oynadı.

ABD’DE FETÖ MÜCADELESİ: Ermeni lobisini en iyi bilen isimlerden biri olan ve sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yoğun mücadele veren Kılıç, İkinci Karabağ Savaşı sırasında da gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse basın-yayın organlarına verdiği demeçler ve yürüttüğü diplomatik temaslarla Azerbaycan’ın mücadelesine katkıda bulundu. Büyükelçi Kılıç, FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere diğer hasım çevrelerin Türkiye’ye karşı yürüttükleri karalama kampanyalarına karşı da ABD’de etkin mücadele verdi.

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GENÇ SİYASETÇİ RUBİNYAN

Normalleşme görüşmelerini yürüten Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 8 Mart 1990 doğumlu. 32 yaşındaki siyasetçi 3 Ağustos 2021’den beri Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Rubinyan, bu görevinden önce 2018-19 yılları arasında Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Sivil Sözleşme Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.