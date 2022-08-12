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Kira anlaşmazlığına ‘arabulucuk’ şartı

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#Kira#Yargı#TBMM
Kira anlaşmazlığına ‘arabulucuk’ şartı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Meclis gündemine ekim ayında getirilmesi beklenen 7’nci yargı paketiyle birlikte kira uyuşmazlıklarında ‘arabuluculuk’ zorunlu olacak. Düzenlemeyle kira uyuşmazlıklarında, dava açmadan önce arabulucu devreye girecek.

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AK Parti’nin üzerinde çalışmaya başladığı yeni yargı paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan 7’nci yargı paketi ile arabuluculuk sisteminin genişletilmesi planlanıyor.

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Bu kapsamda kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sisteminin devreye girmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Yapılacak düzenleme ile kiraların ödenmemesi durumunda veya tespitiyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce tarafların arabulucuya başvurmaları gerekecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde, bu hazırlıklar Meclis’te değerlendirilecek ve kabulü halinde yasalaşacaktır” demişti.

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AİLEDE DE UYGULANACAK

Ayrıca, yargı paketiyle boşanma sürecinde özellikle kadın ve çocukların örselenmelerini önlemek için mahkeme temelli ‘aile arabuluculuğu’nun da getirileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, “Boşanmaya karar verenlerin nafaka, velayet ve mal paylaşımı konusunda anlaşmasını sağlayacak bir arabuluculuk mekanizmasının olması gerekiyor. Tarafların anlaşmaları sayesinde, boşanma davaları daha kısa bir süre içerisinde çözülebilecek” değerlendirmesini yapıyor.

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#Kira#Yargı#TBMM

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