THY’den ‘havalı’ bilanço

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TÜRK Hava Yolları (THY) yılın ilk altı ayında 737 milyon dolar net kâr elde etti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirketin yarı yıl sonuçlarını açıklamak için ekonomi basınıyla bir araya geldi. Toplantıda THY’nin tüm üst yönetimi hazır bulundu. “Bu sene geçmiş senelere göre çok daha büyük bir başarı var” diyen Bolat, “Avrupa’daki havalimanlarında iş yapış modelleri bozuldu. Yeterli sayıda çalışan bulamıyorlar. Üreticiler tedarik zincirinde kırılmalar yaşıyor. Normalde dar gövde uçağın motoru için 55 gün olan tamir süresi 180 güne çıktı. Çünkü parça üretimleri aksadı. 8 tane 787’miz 1 yıldır gelmedi. Yani bu seneye yüzde 10 geniş gövde uçak eksiğiyle başladık. Tüm bozulmalara rağmen THY kapasiteyi artırdı. Uçakların kullanımını optimize etti. THY Technic hızlandı. Yerde kalan uçak sayısı yüzde 50 azaldı. Bu sene ilk 6 ayda 737 milyon dolar kâr var. Bu THY tarihinde ilk 6 ayda en büyük rakam” şeklinde konuştu.

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RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Rakiplerini geride bıraktıklarını dile getiren Bolat, “Kendi malımız 80 uçağımız var. İGA’da fiziki yatırımlar var. 15 milyar dolara yakın maddi duran varlığı var.

THY Avrupa’da hem kârlılık hem kapasite olarak rakiplerini geçti. Dünyada ilk 3’e girdi. Stratejilerini yeniledi. Tamamen yolcu ve kargo taşımaya odaklı, uyumlu ve tecrübeli yönetimi olan bir şirket. 2016 ve 2020 dışında hep kâr ettik ve çift haneli büyüdük” ifadelerini kullandı. Geçen sene tüm iştiraklerle beraber 5 bin ekstra istihdam sağladıklarını belirten Bolat, “Bu sene daha fazla istihdam öngörüyoruz. İstihdam sağlıyoruz, döviz getirdik, ihracat yapıyoruz, nitelikli turist getirmeye başladık. Tüm bunlara baktığımızda THY’nin yılı başarıyla tamamlayacağını öngörüyorum” dedi. Kargo taşımacılığı konusuna değinen Ahmet Bolat, “Elimizdeki bazı 777’leri kargo uçağına dönüştürmek için birkaç firmayla, stratejik işbirliği yapmak için görüşüyoruz. 10’a yakın uçağımızı kargoya döndürmeyi planlıyoruz” dedi.

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ŞEHİRLERİ TANITACAK

Uluslararası yolcu kapasitesinin haziran ayında 2019’a göre yüzde 22 arttığını dile getiren Bolat şöyle devam etti: “Yurtdışındaki havayolları sıkıntılar yaşarken, jet yakıt gideri yüzde 51 artış gösterirken THY önemli bir başarı yakaladı. Bu rakamsal başarılardan ziyade THY turizmin ana taşıyıcısı oldu. İstanbul’u tanıtmaya devam ediyoruz. Bunu diğer şehirlerimiz için de yapacağız. Ayın 21’inde THY yönetimi olarak Van’a gideceğiz. Türkiye, deniz, kum, güneşle sınırlı değil. Bunu göstereceğiz. Eylülden itibaren iç hatlara kapasite koyacağız. Erzurum ve Diyarbakır’da da planlıyoruz.” Ulaşamadıkları tek kıtanın Avustralya olduğunu söyleyen Bolat, seneye Endonezya üzerinden Avustralya uçuşları başlayacağını da müjdeledi.

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‘HİSSE FİYATI 6 DOLAR OLMALI’

THY’nin hisse fiyatları konusunu değerlendiren Bolat, “THY hisseleri bana göre değerinin çok altında seyrediyor, işlem görüyor. Bana göre THY hissesinin minimum 6 dolar olması gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti: “THY’nin elde ettiği başarılı sonuçlar ortada. Yani, hisse fiyatı bu performansı yansıtmıyor. Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcılara THY’nin performansını daha iyi anlatmak için road show’a çıkacağız.” THY’nin mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Murat Şeker de “Şu anda THY hissesi 3.2 dolar düzeyinde. Toplam piyasa değerimiz ise 4.6 milyar dolar seviyesinde” dedi.

PAZAR PAYI YÜZDE 64

BOLAT’ın paylaştığı rakamlara göre göstergeler pandemiye göre büyük gelişmeye işaret ediyor. Rakamlar şöyle: Haziranda 2019’a göre uluslararası direkt yolcu artışı yüzde 39, temmuz ayında yüzde 44 oldu. Türk Hava Yolları yurtiçi pazar payı 2022’nin ilk 6 ayında 2019’a göre 3.3 puan, 2021’e göre 10 puan artarak yüzde 64’e yükseldi. Yılın ilk yarısında, yolcu gelirleri 2019’un aynı dönemine göre yüzde 8 artarak yaklaşık 5.4 milyar dolara ulaşırken, kargo gelirleri 2.5 katına çıkarak 2 milyar doları aştı. Net borçluluk ilk 6 ayda 2.8 milyar dolar azaltıldı.