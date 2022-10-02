Erdoğan’dan TBMM açılışında ücretlilere mesaj: Tüm kayıplar telafi edilecek

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- 2023 SEÇİMLERİ: Türkiye, yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde, hem yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyelerini, hem de yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve bölgemizin, gerçekten tarihi

günler yaşadığı, asırlık dengelerin kökünden sarsıldığı, siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu bir dönemde bu seçimleri yapacağız.

- YENİ ANAYASA EN BÜYÜK KAZANIM: İçimizde ukde kalan bir diğer mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir Anayasa’ya kavuşturmaktır. Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi, hakkı olan yeni Anayasa’yla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum.

- ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ: Bizim uyguladığımız ekonomi politikası, kesinlikle ‘akıntıya kürek çekme’ gibi akıl dışı bir amaca dayanmıyor. Tam tersine telkin edilmiş iktisat politikalarına da aykırı şekilde maruz kaldığımız sinsi oyunları bozmak için kendi modelimizi geliştirdik. Daha önemlisi, bu modelin hem iktisat ilminde yeri vardır, hem dünyada örnekleri mevcuttur, hem de ülkemiz gerçekleriyle ve sahip olduğumuz potansiyelle en üst düzeyde uyumludur. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın, döviz kurundaki dengesiz yükselişten ve enflasyondaki fahiş artıştan kaynaklı refah kayıplarını, endişelerini, beklentilerini gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

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- TOGG FABRİKASI 29 EKİM’DE: Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’un Gemlik’teki fabrikasını 29 Ekim’de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz.Milli Teknoloji Hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz.

TÜRKİYE’NİN UFKU 780 KM’YE HAPSEDİLEMEZ

- “Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılan 78 şehitliğimiz, dış politikamızın tabii sınırlarını da çizmektedir. Hiç kimse Türkiye’nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk vardır. İzolasyon ve ambargolara artık son verilmeli ve Kıbrıs Türkleri’nin hak ettikleri uluslararası tanınma ve meşruiyete dair tüm sözler tutulmalıdır. Amerika’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmiyoruz.

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OYUNUN FARKINDAYIZ

Ege’deki gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan’ın, bu hususta adeta teşvik edilmesi de akılla, izanla, müttefiklikle bağdaşmaz. Biz, 100 yıl sonra Yunanistan’ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor, bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Yunanistan yönetimine, kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞME

Atadığımız Özel Temsilciler vasıtasıyla Ermenistan’la ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Belki de Prag Zirvesi’nde (AB Zirvesi) Paşinyan ile görüşme olacak. Ermenistan, kendisine sunulan barış fırsatını iyi değerlendirmelidir.”

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İLK GÜN HATIRASI

SEÇİM ÖNCESİ SON YASAMA DÖNEMİ





- TBMM, dün yapılan özel oturumla genel seçim öncesi son çalışma dönemine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurula girerken CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmadı. Haziran 2023’e kadar seçim takvimi dışında en fazla 6 aylık mesai süresi olan Meclis, yeni ekonomik modele uygun bütçe planlaması, EYT, sosyal yardımlar, yargı reform paketleri gibi önemli toplumsal ve ekonomik konularda ağır bir gündemi tamamlamaya çalışacak.

Genel Kurul, gelecek hafta “dezenformasyon” suçunu ilk kez tanımlayan sosyal medya ve internet suçlarına ilişkin yasa teklifini görüşmeye başlayacak.

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DEMOKRATİKYARIŞ OLSUN

- Özel oturumun açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Şentop, bölgesel gelişmelere dikkat çekerek şunları söyledi: “Dünyanın son derece gergin günlerden geçtiği bir süreçte ülkemiz, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine gidecek; bir yıldan kısa bir zaman dilimi içinde milletimiz, bir kere daha iradesini temsil edecek milletvekilleri ile devletin başı olan Cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyecektir. Bu süreç, seçime katılacak tüm siyasi partilerimiz açısından, barış ve huzur içinde, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealinin gerçekleşmesinde rol alabilmek adına gerçekleştirilecek demokratik bir yarışı temsil etmektedir. Türkiye’nin önümüzdeki bu seçim dönemini de, bugüne kadar geçirdiği diğer seçimlerde olduğu gibi, büyük bir demokratik olgunlukla hitama erdireceği konusunda inancım tamdır.”

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Meclis’in yeni yasama yılı açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar hazır bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açılış oturumuna katılmayan tek lider oldu.

ABDÜLHAMİT GÖNDERMESİ

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasında, Osmanlı padişahları 2. Abdülhamit ve Vahdettin üzerinden son dönemde yapılan tartışmalara gönderme yaptı. “1071 Malazgirt Zaferi ile hızlanan ve bugüne kadar gelen Türkiye tarihini,hoşumuza giden veya gitmeyen yönleriyle bir bütün olarak ele almaya mecburuz” diyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMHURİYET HEPİMİZİN

- “Bu toprakları vatan, milletimizi bayındır kılmak; milli şerefimizi, şanlı bayrağımızı, büyük ve güçlü Türkiye davasını yükseltmek için gayret sarfeden her kim varsa, bizimdir. Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, elbette ve mutlaka, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.

Türkiye’nin liderlik ettiği tahıl krizi sorununa çözücü yaklaşıma, başta BM olmak üzere birçok uluslararası kuruluştan ve farklı ülke liderlerinden destek ve teşekkür mesajları gelmiştir. Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının gerçekleştirilmesine Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuğu ile Türkiye öncülük etmiştir. Bu olay da bölgemizde yaşanan büyük krizin çözüme bağlanması konusunda Türkiye’nin tutumunun ve hamlelerinin ne kadar kıymetli olduğunu somut olarak göstermektedir.”

RESEPSİYONA DÜŞÜK KATILIM





MÖNÜYE KRİZ AYARI

- Meclis’te iki yıllık pandemi arasından sonra yeniden gerçekleştirilen yasama yılı açıılş resepsiyonu Meclis Başkanı Şentop’un ev sahipliğinde düşük katılımla gerçekleşti. Resepsiyonda ekonomideki dalgalanma nedeniyle tasarruflu bir menü tercih edildi.

ADAYLIĞINDA TEREDDÜT YOK

Şentop resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığının Anayasa’daki iki dönem kuralına takılmayacağını söyledi. Şentop, “Biz eski 101’i (Anayasa maddesi) kaldırdık yeni bir 101 yazdık, madde tamamen değişti. Erdoğan, 2014’te bir anayasa maddesine göre seçildi bir kere. O madde yürürlükten kalktı. 2018’de ise yeni bir anayasa maddesine göre yeniden seçildi. Çok net bir konu, hiçbi tereddüt yok” dedi.

TBMM HÜRRİYET EKİBİ: Turan YILMAZ - Bülent SARIOĞLU - Umut ERDEM - Ebru KARATOSUN - Selçuk BÖKE / ANKARA