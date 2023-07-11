Erdoğan’dan NATO yolunda AB hamlesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın Vilnius şehrinde bugün başlayacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için heyetiyle birlikte dün öğle saatlerinde Litvanya’ya gitti. Erdoğan, gitmeden önce Atatürk Havalimanı’nda basın açıklaması yaparken Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda çıkış yaptı:

‘AÇIK KAPI'YI HEP DESTEKLEDİK

“Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. Kuzey Makedonya sadece isim meselesinden dolayı tam 16 yıl boyunca kapıda bekletilirken bu politikaya verdiğimiz desteği her fırsatta ifade ettik. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları konusunda geçtiğimiz yıl Madrid’de imzaladığımız üçlü mutabakatla bir yol haritası hazırlandı. Finlandiya taahhütleri gereğince hareket ederek nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor. Ben de bu akşam Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı’yla üçlü bir toplantı gerçekleştireceğim. İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır.

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TÜRKİYE’NİN AB’DE ÖNÜNÜ AÇIN Kİ...

Tabii bu vesileyle bir gerçeğin de altını özellikle çizmek istiyorum. O da şudur. Şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye’yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius zirvesinde de sesleneceğim. Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç’in de önünü açalım.

ÇATLADI KAPIÜLKESİ DEĞİLİZ

Bu konuda dün (önceki) akşam Sayın Biden’a da bu ifadeleri kullandım. Ve Vilnius’ta da bu açıklamayı yapmak durumundayım. Milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız, 50 yılı aştı. Biz Türkiye’yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde devlet ve hükümet başkanlarıyla bu temasları yaparken bunları da ifade edeceğim."

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NİHAİ KARAR TBMM'DE

İSVEÇ’in NATO üyeliğiyle ilgili tutumunun sorulması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Biliyorsunuz bu işte nihai karar Meclis’indir. Bakın F-16’lar konusunda, vesairede hep bizim önümüze neyi getiriyorlar? Diyorlar ki kongreden geçmesi lazım. Ya onların kongresi varsa bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmedikten sonra biz ‘Ben dedim oldu’ diyemeyiz.”

F-35'E ÖDEDİĞİMİZİ ALAMADIK

ABD’nin F-16 satışı konusunda tutumunun sorulması üzerine de Erdoğan “F-35’te yaptığımız ödeme var 1 milyar 450 milyon dolar. Biz daha bu ödemenin karşılığını alamadık.(ABD Başkanı Biden’la) Vilnius’ta bizim bir dar kapsamlı görüşmemiz olacak. Kendisiyle bunları görüşeceğiz. Ve bu görüşmeyle birlikte de temenni ederim ki bu sıkıntıyı aşarız. Ve bunun da İsveç’le ilişkili hale getirilmesi bizi ayrıca üzmektedir. Bunları kendilerine tekrar ifade edeceğiz. Temenni ederim ki sonu hayır olsun.”

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YANLIŞTAN DÖNÜN

Türkiye’ye uygulanan savunma sanayi kısıtlamalarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Zirvede Türkiye’ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.” diye konuştu.