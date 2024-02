Erdoğan’dan FETÖ tepkisi: Danıştay’ın kararına sessiz kalamayız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle söyleşide özetle şunları söyledi:

FETÖ’YLE MÜCADELE BİTMİŞ DEĞİL

“(FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 450 hâkim ve savcı ihraç edilmişti. Danıştay 5. Dairesi bu 450 hâkim ve savcıyı göreve iade etti.) FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ’nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye’ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay’ın aldığı karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız.

Haberin Devamı

AYM’NİN KARARLARINI HAZMEDEMİYORUM

Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela, Anayasa Mahkemesi bir de BTK’yla ilgili karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay’da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.

SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNECEKLER

(Terör örgütlerinin saldırıları.) Bunlar her dönem her seçim öncesi maalesef yaşadığımız olaylar. Öyle veya böyle ne yaparlarsa yapsınlar, her şey olacağına varacak. Şurada seçimlere iki ay bile yok. Artık geri sayım başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında çok açık, net bazı hususları ortaya koydu. Aynı kanaatleri ben de paylaşıyorum. Muhalefet özellikle mülteci meselesini gündeme getiriyor. Bunların hiçbirinden onlara ekmek çıkmaz, boşuna uğraşıyorlar. 31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs’ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak. Bu bakımdan biz teşkilatlarımızla yoğun bir şekilde, gerek büyükşehirlerde gerek illerde, ilçelerde Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi de meclis üyeleriyle ilgili çalışmaları arkadaşlarımız Ankara’da genel başkan vekillerimiz ile birlikte yürütüyorlar.”

Haberin Devamı

İŞTE O DAVALAR... GÖZLER DANIŞTAY’DA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın FETÖ iddiasıyla ihraç edilen hâkim ve savcıların göreve iade kararlarına, “Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil” tepkisinin ardından gözler Danıştay’daki bu davalara çevrildi.

- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından örgütün yargıdaki yapılanmasına ağır darbe vurulmuştu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ ile irtibat ve iltisak iddiasıyla başlatılan idari soruşturmalar kapsamında çok sayıda hâkim ve savcıyı da meslekten ihraç etmişti. İhraç kararına yargı yolunun açılmasının ardından hakkında ihraç kararı verilen yargı mensupları Danıştay’a itirazda bulunmuştu. Danıştay 5. Dairesi, Aralık 2021’den sonra peyderpey aldığı kararlarla bu hâkim ve savcılardan 435’i hakkında göreve iade ve tazminat kararı vermişti. Danıştay, HSK’nın verdiği ihraç kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etmişti.

Haberin Devamı

HSK TEMYİZ ETTİ

- HSK, Danıştay kararını uygulayarak 400’ü aşkın hâkim ve savcının göreve iadesini yaparken, aynı zamanda Danıştay 5. Dairesi’nin kararlarını da bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz etmişti.

ÜST KURUL NE YAPACAK

- HSK’nın temyiz talebinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak bu süreçte Kurul’un henüz bu dosyaları gündemine almaması tartışma yarattı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, HSK’nın temyiz talebini kabul ederse; Danıştay 5. Dairesi’nin iptal kararı kaldırılmış olacak. FETÖ şüphesiyle ihraç edilen hâkim ve savcıların mesleğe geri dönüş yolları kapanacak. HSK’nın temyizini reddetmesi halinde ise yargı mensupları görevlerine devam edecekler.

Haberin Devamı

ABD’YLE OLUMLU GELİŞMELER VAR

ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok. Tam aksine olumlu bir gelişme var. İlgili bakanlar da bizdeki muhataplarına olumlu gelişmelerin olduğunu söylüyorlar. Gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, gerek MİT Başkanı İbrahim Kalın’a, gerek Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanımız Akif Çağatay Kılıç’a bu konularda bu bilgileri veriyorlar. ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Biden’ın ıslak imzalı mektubunu burada gördünüz’ diyorlar. Biz de ‘Bizim de ıslak imzalı onay belgesini gördünüz. Hepsinden öte Parlamentomuzdan çıkan kararı duydunuz ve bize de teşekkür üstüne teşekkürler ettiniz. Biz bundan sonrasını sizden bekliyoruz’ dedik ve yola devam ediyoruz. Aynı şekilde İsveç Başbakanı’nın bizi arayarak bu konudaki teşekkürü, attığımız adımın olumlu istikamette gittiğinin işaretidir.

Haberin Devamı

SİSİ TÜRKİYE’YE GELECEK

(Mısır ziyareti) Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi’nin daveti üzerine yaptığımız ziyaretimiz de oldukça samimi, verimli ve başarılı geçti. Sayın Sisi’nin refikalarıyla birlikte havalimanına bizzat gelerek bizi karşılamasından hassaten memnuniyet duydum. Görüşmelerimizde, son dönemde askeri ve savunma sanayii dahil her alanda ivme kazanan ilişkilerimizi ele aldık. Nisan ayı başında Sayın Sisi’nin yemin töreni söz konusu. Nisan ya da mayısta Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması noktasında Mısır özel bir yere sahip. İsrail’in Gazze halkını topraklarından sürgün etme politikası karşısında Mısır’ın dirayetli tutumunu takdirle karşıladığımızı Sayın Sisi’ye ifade ettim. Mısır’la koordinasyon içinde olmamızın bölgemizin barış, huzur ve istikrarına önemli katkı sağlayacağı şüphesizdir. Bu düşüncemizin Mısırlı kardeşlerimiz tarafından da paylaşılmasından bilhassa memnuniyet duyuyoruz.

SİSİ ISRAR ETTİ

Türkiye ve Mısır bölgenin iki önemli ülkesidir. 12 yıldan bu yana irtibatlarımız kesilmişti. Dünya Kupası’nda Sayın Katar Emiri Şeyh Temim’in devreye girmesiyle orada bir araya geldik ve normalleşme sürecini başlatmış olduk. Mısır’a bu ziyaretimiz Sayın Sisi’nin çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Ben de kendilerine Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın gerçekleştirilmesini teklif ettim. Kendileri de kabul ettiler. İki ülkenin birlikte senkronize adımları kuşkusuz çıkarınadır. Bizler de Mısır tarafı da bu gerçekliğin farkında ve yeni dönem bu sağlam zemin üzerine bina ediliyor.

MADENDEKİ HEYELAN: SORUŞTURMAYA GÖRE ADIMLAR ATILACAK

(Erzincan’da madende toprak kayması.) 600 civarında madencinin çalıştığı bu yerde 9 vatandaşımız maalesef şu anda toprak altında. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk andan itibaren valimiz bölgedeydi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bizzat AFAD’la birlikte olaya müdahil oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bizimle beraberdi. Olay yerine geçmesinin faydalı olacağını düşündük ve onu da hızlıca bölgeye gönderdik. Bugün itibarıyla olayları yakından takip ediyorlar, çalışmaların koordinesini üstlenmiş durumdalar. Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek.