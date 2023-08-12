Erdoğan’dan aday kriterleri: Doğru ve sevilen isimler

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK’nın önemli bir gündem maddesi 7 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongre süreci oldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti MKYK toplantısını 5 Eylül’de yaparak 4. Olağanüstü Kongreye gitme sürecini resmen başlatma kararı aldı. Parti tüzüğüne göre şartların oluşması halinde kademe yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları yaparak, talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunlu. MKYK toplantısıyla beraber bu 45 günlük süreç başlatılmış olacak.

İYİ ADAYLAR BELİRLEMELİYİZ

Kongreyle beraber teşkilata yerel seçim çalışmalarına başlanması konusunda start verileceğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kongremizi yapacağız. Seçimlere daha çok çalışacağız. İyi adaylar belirlemeliyiz. Doğru ve sevilen adaylar üzerinde duracağız” dediği öğrenildi.

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KAMP FARKLI BİR YERDE

Toplantıda ayrıca, ekim ayının 2. haftası yapılması planlanan kampın kasım ayına ertelenmesine karar verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına, “Kampa acele etmeyin, onu biraz erteleyin. Kampı bu sefer farklı bir yerde düşünüyorum” dediği öğrenildi. AK Parti, kamplarını 2014’e kadar Kızılcahamam’da, 2018’e kadar Afyonkarahisar’da ve ardından yeniden Kızılcahamam’da yapmıştı. AK Parti kurmayları, kampın yeniden Afyonkarahisar’da yapılabileceğini belirtiyor. Bunların yanı sıra, MYK toplantısında Teşkilat Başkanlığı, partinin üye sayısı, il-ilçe revizyonları ve belediye başkan adayı olmak isteyen başkanlarla ilgili bir sunum yaptı. 21 il başkanının değiştiği belirtilen sunumda, il başkanlarının bazılarının belediye başkan adayı olmak istediği için değiştirildiği aktarıldı.

ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ

Öte yandan, AK Parti MYK’da ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şunları dediği öğrenildi:

“Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel ve küresel krizlerin hem de kendi sosyal bünyemize has birtakım sorunların yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir. Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15’in altındadır. Enflasyonu yüzde 6’lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.”

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AKBELENLİLERE: PROVOKE EDENLERE FIRSAT VERMEYİN

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, MYK’da Muğla Akbelen’de yaşanan olaylarla ilgili dışarıdan gelen protestoculara tepki göstererek, “Olayı provoke edenlere fırsat vermeyin. Dışarıdan gelenlere karşı yetersiz tedbirler alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuştum, gereği yapılacak” dediği öğrenildi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK’İ ANDI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz de-vam edecek” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “İyi ki varsın Eren” notuyla Bülbül ve Gedik’in fotoğraf-larının yer aldığı görsele de yer verdi.

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