Erdoğan’dan AB’ye ‘rapor’ resti: Gerekirse yolları ayırırız

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere dün ABD’nin New York kentine gitti. Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın açıklaması yapan Erdoğan özetle şunları söyledi: “19 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edeceğim. Konuşmamda kalkınmadan insani yardımlara, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından küresel dayanışmanın yeniden tesisine kadar attığımız adımlara dikkat çekeceğim.

TÜRKİYE’NİN KRİTİK ROLÜ

Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye’nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız. Bir süredir dillendirdiğimiz ‘dünya beşten büyüktür’ tespitimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Son olarak BM Genel Sekreteri Sayın Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Sayın Genel Sekreter’in, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan yapıların bugünün dünyasını yansıtmadığı tespitine biz de katılıyoruz. Bunu görüşmemizde kendisine de bizzat ifade edeceğim.

Haberin Devamı

İŞ ÇEVRELERİNİN İLGİSİ ARTTI

Amerikan iş dünyasının seçkin üyeleriyle görüşecek, Türkiye’deki yatırımlarını artırmaları noktasında atılabilecek adımları ele alacağız. İş çevrelerinin Türkiye’ye yönelik ilgisinin arttığını görüyoruz. Sadece son üç ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlık bir artış oldu. Bugün itibarıyla Merkez Bankamızın toplam brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için içeride ve dışarıda her türlü çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz.”

AP 2022 TÜRKİYE RAPORU

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen ve temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi konularda sert eleştirilere yer verilen 2022 Türkiye Raporu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi sert oldu: “Avrupa Birliği, Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği’yle gerekirse yolları ayırabiliriz.”

Haberin Devamı

KARABAĞ SORUNU: DÖRTLÜ GÖRÜŞME TEKLİFİ

- “Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Biz dörtlü bir teklifte bulunduk. ‘Yani değişik, buralarla ilgisi alakası olmayan liderlerle değil, gelin şu anda işin içinde olan Sayın Putin, Sayın Aliyev, şahsım ve Paşinyan hep birlikte dörtlü olarak böyle bir toplantıyı yapalım. Adımı da ona göre atalım’ diye böyle bir teklif. Henüz bize olumlu, olumsuz bir dönüş olmadı. Konuyla ilgili Sayın Aliyev’le de bunu daha da görüşeceğiz, olgunlaştıracağız ve gelişmeleri yakından takip edeceğiz.”

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ: PARLAMENTO KARAR VERİR

- “Batı ikide bir ‘İsveç, İsveç, İsveç’ diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken ‘evet’ veya ‘hayır’ dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç’in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Şu anda İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın. Ama kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. Bize verilen sözler tutulmadığı zaman benim parlamentom bu konuda nasıl bir tavır takınır, onu herkes takdir etsin. Yani F-16’larla ilgili ne deniyor? ‘İşte Temsilciler Meclisi karar vermeden bu olmaz.’

Tamam. Şimdi orada Temsilciler Meclisi varsa

benim de parlamentom var.”

Haberin Devamı

NETANYAHU VE MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞECEK

BM 78’inci Genel Kurulu için gittiği New York’ta çeşitli temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birer görüşme yapması bekleniyor.