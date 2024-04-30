Erdoğan ve Bahçeli’den seçim sonrası ilk görüşme

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dün ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşme, Erdoğan’ın Bahçeli’yi Çayyolu’ndaki evinde ziyaretiyle gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ana gündem maddeleri 31 Mart yerel seçimleri, yeni dönem ve sivil anayasa oldu.

MUHALEFETİN ‘ANAYASA’ TAVRI

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli’nin öncelikli başlığı yeni anayasa sürecinde atılacak adımlardı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un CHP ile başlayarak bu hafta partilere yapacağı ziyaret ve muhalefetin yeni anayasa konusundaki tavrının ne olacağını değerlendiren iki lider, bu çerçevede yürütülecek çalışmaları masaya yatırdı. Erdoğan ve Bahçeli, yeni anayasanın Meclis’ten uzlaşı ile geçerek halka sunulması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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31 MART SEÇİMLERİ İLK KEZ YÜZ YÜZE KONUŞULDU

Erdoğan ile Bahçeli, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla en son bir telefon görüşmesi yapmıştı. Her iki lider de 31 Mart seçimleri konusunda bugüne kadar ilk kez yüz yüze dün bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan ve Bahçeli önümüzdeki seçimsiz 4 yıl boyunca atılacak adımları değerlendirdiler. Bunların yanı sıra görüşmede İsrail’in, Filistin’e yönelik uyguladığı soykırım ve bu konudaki diplomasi trafiği de masaya yatırıldı. Erdoğan’ın saldırıların durdurulması için atılan adımları ve bugüne kadar yapılan görüşmeleri paylaştığı aktarıldı.

EKONOMİ PROGRAMI

Erdoğan’ın, Bahçeli ile görüşmesinde hafta sonunda gideceği Gambiya başta olmak üzere yakın dönemde yapacağı diplomatik ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. Geçen hafta Irak’a bir ziyarette bulunan Erdoğan’ın buradaki görüşmeleriyle ilgili de Bahçeli’yi bilgilendirdiği belirtildi. Ayrıca ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan’ın enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

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KAPIDA KARŞILADI

Ziyarette MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra içeri girdi. Bahçeli, ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı’nı aracına kadar eşlik ederek uğurladı.