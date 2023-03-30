Erdoğan: Şahlanış dönemi başlıyor

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Erdoğan, AK Parti’nin TBMM’deki 27. Dönem son grup toplantısında özetle şunları söyledi:

ELİMİZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE OLACAK

“Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Birileri kendi hevesleri, hırsları, giderek artan tehdit, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun, bizim kalbimizde, elimizde hep deprem bölgesi olacaktır.

Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken, yol haritamız olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan da asla geri adım atmayacağız. Seçim dönemini deprem felaketi sebebiyle derinden sarsılan milletimizin acısına hürmeten uhulet ve suhuletle geçirmeyi planlıyoruz. Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymaz, umursamaz, bencil tavrına rağmen kendi hassasiyetlerimizden taviz vermeyeceğiz.

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İTTİFAK HAKTIR AMA

Önümüzdeki seçimlerde tüm cumhurbaşkanı adaylarından, tüm partilerden beklentimiz rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışı altına düşürmemeleridir. Muhalefetten yapamayacağı şeyleri vaat ederek tutamayacağı sözleri vererek, yalan ve iftira dozunu giderek artırarak, gerilimi tırmandırarak milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz. Acı örneklerini son mahalli idareler seçimlerinde yaşadık ve daha sonra şehirlerimize çektirilen sıkıntıları hep beraber gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminin cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin ‘Ne vereyim ağabeyime?’ veya seç beğen al mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgâhına döndürülmesinden rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek, at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir.

YANILDIKLARINI GÖSTERECEĞİZ

Çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra ‘Türkiye için hemen şimdi’ diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine beraberce yapacağız. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenlere, bizi ayak oyunlarıyla engellemeye çalışanlara, daha dereyi görmeden paçayı sıvayan zafer sarhoşlarına, yeniden azgınlaşan bölücü ve FETÖ’cü alçaklara, Türkiye’yi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışan müstevlilere, velhasıl tuzakları ve oyunlarıyla bu kutlu yürüyüşü durdurabileceklerini sanan herkese bir kez daha yanıldıklarını göstereceğiz.”

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KABİNEDE YENİ İSİMLER

- Erdoğan, AK Parti’nin üç dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerinde yeni isimlerin de olacağını söyledi: “Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımızla farklı zeminlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Geçmişte parti kademelerinde, Meclis’te görev alıp daha sonra farklı alanlarda çalıştıktan sonra yeniden bu sıralara geri dönen çok sayıda arkadaşımız var. Bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler. Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz.”

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PAZARTESİYE TOGG TESLİM

- Erdoğan “Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak” diyerek konuşmasına şöyle devam etti: “En başından beri yapamazsınız dedikleri, fabrikası yok dedikleri, fabrikasında üretim yok dedikleri velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk Togg’a talip olduğumuzu söylemiştim. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağım. Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi’ne getirilmesi törenini yaparken, milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak.”

ASGARİ ÜCRETE ZAM YANITI: TEMMUZDA YAPILIR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Ara zam olur mu? Zamları zaten yaptık. Zamların hepsini yaptık. Bütün zamları falan hepsini açıkladık. Temmuz ayında yapılır.”

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ELEKTRİKTE YÜZDE 15 İNDİRİM

- Elektrik ve sanayicilerin kullandığı doğalgaz fiyatlarına indirim geldi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında şöyle açıkladı: “Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz, ikincisi sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz. Akkuyu’daki Nükleer Güç Santrali’mize 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız. Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na 1000 yeni madenci alarak, hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas hızlı tren hattında seferlerin başlaması heyecanını Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı hemşehrilerimizle beraber yaşayacağız. Önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz.”

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1000 ÜYEYLE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Manavgat’ta İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan turizmci ve avukat Emel Özden’e rozetini taktı. Özden’in, kendisiyle birlikte İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen 1000 üyenin isimlerinin olduğu sarı renkli dosyayı da Erdoğan’a sunması dikkat çekti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)