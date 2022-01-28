Erdoğan davet etmişti; Putin geliyor

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Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığı Türkiye davetinin kabul edildiğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, davetin kendilerine ulaştığını belirterek “Davet elimize ulaştı ve Başkan Putin en kısa zamanda Türkiye ziyaretini gerçekleştirmeyi arzuluyor. Ziyaretin kesin tarihi koronavirüs salgını gidişatıyla Putin’in çalışma programı yoğunluğu dikkate alınarak ayrıca ilan edilecek” dedi.

UKRAYNA İFADESİ YOK

Kremlin Sarayı, Putin’in yakında gerçekleşecek Türkiye ziyaretinin ikili ilişkiler ağırlıklı olacağı vurgusunu yaptı. Rusya ile Türkiye arasında her yıl liderler başkanlığında Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) zirveleri yapıldığını anımsatan Peskov, “ÜDİK zirvelerinde salgın nedeniyle belirli aksama yaşandığı doğru. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Putin ile son iki telefon görüşmesinde davetini yinelemiştir. Rusya lideri de Türkiye’yi ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını dile getirmişti” ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN KİEV’E GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizinin tırmanışa geçtiği bu günlerde Rusya ve Ukrayna liderlerine arabuluculuk önerisi yapmıştı. Erdoğan Putin ile Zelenski’yi Türkiye’ye davet ederek arabuluculuk önermişti. Türkiye’nin arabuluculuk önerisine Ukrayna olumlu yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Kiev’e gitmeyi planladığı açıklanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU DA AÇIKLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile görüşmesinden sonra ziyarete ilişkin şöyle dedi: “Hem Rusya, hem de Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey mekanizmamız var. Ukrayna ile olan bu zirvemiz Ukrayna’da gerçekleşecek, çünkü ev sahipliği sırası Ukrayna’da. Rusya ile zirvenin ev sahipliğini ise biz yapacağız. İşte bu toplantı için Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin’i Türkiye’ye davet etti. Ocak ayı içinde karşılıklı bazı tarih önerileri oldu ama ayarlama olamadı. Putin Pekin Kış Olimpiyatları’ndan (4 Şubat’taki açılış töreninden) döndükten sonra tarih verebileceklerini söylemişler. En kısa zamanda da bu zirveyi (Rusya ile) gerçekleştirmek istiyoruz.”