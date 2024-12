Erdoğan: Biraz daha sabır ve gayret 2025 yılı daha iyi olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

“23. bütçemizin de Meclisimizin onayına mazhar olmasının memnuniyeti içindeyiz. Yaşanan her hadise CHP’nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Komisyondan Genel Kurul aşamasına kadar şov yapmak, kışkırtmak, Meclis’i terörize ve provoke etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Her zaman söylüyorum; bunların amacı iktidara alternatif olmak değil muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Azıcık aşım ağrısız başım anlayışıyla gemilerini yürütmenin, ceplerini doldurmanın, şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin derdindeler.

TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ

Kule deyince akıllarına ilk para kulesi geliyor, belediye deyince akıllarına ilk yemek geliyor. SGK’ya en borçlu 10 belediyenin 7’sinin CHP’li olması, bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir’in bulunması tabiki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özel kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldu. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP’ye şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanları Bay Kemal’in cümleleriyle şunu söylemek isterim: ‘Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok.’ SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.

CHP’YE: YOLLARI AÇIK OLSUN

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. 2024 yılına göre, net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına iş verene verdiği destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002’de 184 lira yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret, son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Duydum ki CHP bugün galiba Meclis’e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefete rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanıdır, buradan kaçış olmaz.

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Enflasyon düşüyor, ihracatımız yükseliyor, cari açığımız geriliyor, istihdamımız artıyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm inşallah rekora koşuyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3. çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz. “

TÜM KAPASİTEMİZLE YANLARINDA OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Birleşmiş Milletler raporlarına göre Suriye’de Esed zulmünün ve savaşın bıraktığı yıkımın toplam maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor” diyerek Suriye’ye destek konusunda şöyle konuştu:

“Uluslararası toplumun desteği olmadan, savaş yorgunu Suriye’nin böyle bir yükün altından tek başına kalkması mümkün değildir. Arap ve İslam aleminin Suriye’nin yeniden inşasına liderlik etmesi, diğer ülkelere de örnek olması gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimizi 13 yıl nasıl yalnız bırakmadıysak, bundan sonra da tüm kapasitemizle yanlarında olacağız. Önce MİT Başkanımızı, ardından da Dışişleri Bakanımızı süratle Şam’a gönderdik. Bakanlıklarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız kendi alanlarında hazırlıklarını yoğun bir şekilde yapıyor. Yakında Halep Başkonsolosluğumuzu hizmete açıyoruz. Yeni yönetimin lideri Sayın Ahmet Eş Şera’nın süreci çok iyi idare ettiğini, verdiği ılımlı ve yapıcı mesajlarla takdir topladığını görüyoruz. Enerjiden ulaştırmaya, şehircilikten eğitim ve sağlığa, güvenlikten ticarete kadar ihtiyaç duydukları her alanda Suriye’ye destek vereceğiz. Suriye’nin kendini toparlaması, devletin yeniden temel görevlerini yapabilir hale gelmesi için yeni yönetime katkı sunacağız.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ

Toprak bütünlüğüne saldırılar karşısında da Türkiye olarak tavizsiz duruşumuzu muhafaza edeceğiz. ‘Selden kütük kapma yarışında’ olan kim varsa, Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi de bulacaktır. DEAŞ ve PKK başta her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler, ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler. Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız. DEAŞ yok edilmesi gereken bir tehdit kaynağıdır. Bu vahşi yapıyla göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefiki, Türkiye’dir.

ÖZGÜR SURİYE VE AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZI YAN YANA GÖRDÜKÇE...

“Suriye halkının çilelerle, derin acılarla ve fedakarlıklarla bezeli mücadelesi, 8 Aralık’ta Şam’ın özgürleşmesiyle zafere ulaşmıştır. 61 yıllık zulmün ardından Baas rejimi yıkılmış ve Esed korkağı, cibilliyetine yaraşır şekilde, en yakınındakileri bile satarak, Suriye’den kaçmıştır. Suriyeli devrimcilerin Şam’da kontrolü sağlamasıyla birlikte artık bu ülkenin önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye, harekât boyunca daha fazla kan dökülmemesi, çatışmaların başka yerlere sıçramaması için gerekli müdahalelerde bulunmuştur. 13 yıllık kıyamın 12 günde zaferle taçlanması, tek başına muhteşem bir başarıdır. Biz de, Halep’te, Şam’da, Hama’da, Humus’ta, Dera’da, Münbiç’te özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı al bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz.”

DÖNÜŞLER HIZLANACAK

“Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkar ve kendini toparlarsa, vatan hasreti çeken kardeşlerimizin gönüllü dönüşleri de o derece hız kazanacaktır. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden kısa süreli veya kalıcı olarak geri dönmek isteyenlere gereken her türlü kolaylığı sergiliyoruz. Belli bir süre giriş-çıkışlara da izin vereceğiz. Yaza doğru, okulların da tatile girmesiyle birlikte sınır kapılarındaki yoğunluk biraz daha artacak. Bununla ilgili tedbirlerimizi de şimdiden alıyoruz. Bu süreçte politikamız şu olacaktır: Dönmek isteyene yardımcı olacağız; ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye’nin ekonomik, akademik, bilimsel ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizden kalmak isteyenlere de kapımızı kapatmayacağız.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI SON DERECE BİLGİSİZ

Muhalefet, hep yaptığı gibi mutlaka bu süreci zehirlemeye çalışacaktır. 3 haftadır Esed’in yasını tutanların, Şam’daki müttefiklerini kaybetmenin öfkesini, mazlumlardan çıkarma niyetleri şimdiden kendini belli ediyor. Sayın Özel’in dün grupta yaptığı açıklamaları son derece talihsizdir, bilgisiz ve saha gerçeklerinden kopuktur. Sayın Özel, Suriye meselesini halen doğru okuyamıyor. Nasırlaşmış kalplere, nefretin mil çektiği gözlere ne yapsak boş. Bizim görevimiz, meydanı bunlara terk etmemektir.”

YAMALI’NIN ROZETİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti’ye katılan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’ya rozet taktı. Yamalı, dün Gelecek Partisi’nden istifa etmişti.

MÜMTAZ ESERLERLE GÜÇLÜ BİR MEDENİYETİN DEVAMIYIZ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Beştepe’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödülleri sahiplerine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Kalıcı olan yarınlara akıl, ruh, moral ve köklerden mesaj ileten, sadece ve sadece kültür sanat eserleridir. Vasat malzemeden kaliteli iş asla çıkmaz. Biz elhamdülillah bu açıdan nasipli bir milletiz. Yalnızca ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın her bir köşesi Türk ve İslam medeniyetinden neşet eden kültür hazinesiyle, mümtaz eserlerle, önder şahsiyetlerle dolu. Müzikte, mimaride, edebiyatta, bilim, kültür ve sanatın pek çok branşında asırlar boyunca ortaya koyduğumuz eserlerle bünyemizden çıkardığımız ilim ve kültür insanlarıyla güçlü bir medeniyetin devamıyız.

‘Marifet iltifata tabidir’ düsturuyla düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerimizi işte bu amaç doğrultusunda geçmişten aldığımız ışıkla geleceği aydınlatmak üzere icra ediyoruz.

SANATÇILARIMIZ ‘BÜYÜK İNSAN’DIR

Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor. Bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz. Taklit ve takip eden değil, ilhamını kendi kültüründen, toplumundan, geçmişinden ve köklerinden alan her sanatçı bizim başımızın tacıdır. Devraldığımız mirası zenginleştirmek için ömrünü vakfeden her sanatçı ilim ve düşünce insanı bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Kim olursa olsun sanatını aşkla icra eden bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Sanatçılarımız hani ‘büyük adam’ derler ya bizim nazarımızda işte o ‘büyük insan’dır. Topluma mihmandarlık yapan siz kıymetli kültür, sanat, ilim insanlarımıza inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz.”

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Erdoğan, konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti. Bilim Kültür alanında Gönül Tekin, Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar büyük ödüle layık görüldü, Vefa ödülünün sahibi ise Halit Refiğ oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki ödül törenine de katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdi.