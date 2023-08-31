Epigenetiğin kalbi İstanbul’da atacak

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Kalıtımsal olan ancak genetiğimizi değiştirmeyen farklılıkları inceleyen bir bilim dalı var: Epigenetik. Türk Kanser Derneği’nin desteğiyle Nutrigenetik ve Epigenetik Derneği tarafından, İstanbul’da dünyadan ve Türkiye’den birçok biliminsanını bir araya getirecek bir Epigenetik Kongresi düzenleniyor. Kongrede kişiye özel beslenmenin, çevresel faktörlerin, hangi sporun yapıldığının insanların hayatını ve sağlığını nasıl farklı etkilediği ele alınacak.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

2-3 Eylül tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde gerçekleşecek kongrenin moderatörlüğünü Merva Ulusoy Bilginer üstlenirken, Emeritus Prof. Mustafa Camgöz, Prof. Kenneth White, Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel Aslan gibi uzmanlar yer alacak. Kongreye, Revna Demirören gibi iş dünyasının önde gelen isimleri de destek veriyor.

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Kongrede, Epigenetik ve genetik faktörlerin etkileşimi ele alınarak, çevresel etkilerin sağlık üzerindeki rolü de incelenecek ve interaktif oturumlar sunulacak. Biliminsanları epigenetik alanındaki en son gelişmeleri tartışacak ve bu alandaki geleceğe yönelik yol haritasını çizecek.