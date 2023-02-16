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Enkazdan 52 saat sonra kurtarılan üniversiteli Eylül: Yaşadığım için çok mutluyum

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#Kahramanmaraş#Deprem#Enkaz
Enkazdan 52 saat sonra kurtarılan üniversiteli Eylül: Yaşadığım için çok mutluyum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 11:45

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan, 52 saat sonra yaralı kurtarılan ve hastanede tedavisi süren üniversite öğrencisi Eylül Arıcı (21), "Çok ağrım var ama hiç önemli değil, çünkü yaşıyorum. Yaşadığım için çok mutluyum" dedi.

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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen depremde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Arıcı, 5 katlı binalarının yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Arıcı, 52 saat sonra enkaz altından yaralı kurtarıldı.

Üniversite öğrencisi Arıcı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden Arıcı, "Depreme ailemle beraber uyku halindeyken yakalandık. Çok zordu. İki deprem oldu, birincisinde zaten binamız çökmüştü. İkincisinde de daha fazla çöktü. Enkaz altında 52 saat kaldım. Beni kurtaran ekipler enkaz altında yaklaşık 10 saat çalışmışlar. Sapasağlam çıktım. Sadece bacaklarımda sorun var" diye konuştu.

Enkazdan 52 saat sonra kurtarılan üniversiteli Eylül: Yaşadığım için çok mutluyum

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'AYAKLARIMIN KESİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ'

Yaşadıklarını anlatan Arıcı, "enkaz altındayken sağlıklı kalmaya, nefes almaya ve iyi olmaya çalıştım. Kurtulabileceğime dair inancım yoktu ama çok dua ettim ve herkesin çok dua etmesini istiyorum. Şu an ayaklarım için bir tedavi alıyorum. Hastaneye ilk geldiğim zaman ayaklarımın kesilebileceğini söylemişlerdi ama şu an tedavim çok iyi gidiyor. Ben Allah sayesinde hayattayım. Yaşıyoruz, mutlu olmaya bakalım ve şükredelim. Çok ağrım var ama hiç önemli değil, çünkü yaşıyorum. Yaşadığım için çok mutluyum. Buradaki herkese de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.  

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