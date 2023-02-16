Almanya'ya felaketi böyle anlattı: 'Cennet ve cehennem hiç bu kadar yakın olmamıştı'

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Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye ile beraber dünya da seferber olmuş durumda.

ALMAN EKİP ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından yardım yağmaya devam ederken, arama kurtarma çalışmaları için ülkemize gelen yabancı ekiplerin bir kısmi ülkelerine döndü. Bu ekiplerden biri de Almanya'dan gelen arama kurtarma ekibiydi.

Türkiye'nin zor zamanında yardıma koşan uzmanlar Almanya'ya döndüklerinde, Frankfurt Havalimanı’nda Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Türk vatandaşları tarafından ellerinde çiçeklerle karşılandı.



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Hem Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayan hem de hala yardıma devam eden gönüllüler deprem bölgesinde yaşadıklarını Alman basınına anlattılar.

Alman Federal Teknik Yardım Kurumu(THW) operasyon müdürü Jörg Eger, Westfalen-Blatt'a yaptığı açıklamada büyük zorlukların olduğu yorucu bir operasyonu tamamladıklarını belirtti ve 'Her şeye rağmen bir katkı sağlayabildiğimiz için mutluyuz' dedi.

ISAR kurtarama ekibinden Astrid Kalff da operasyonun inanılmaz yorucu olduğunu vurguladı ve "Olanların ölçeğini kimse hayal dahi edemezdi. Ekibimiz 4 kişiyi kurtardı bu bizi çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.



Almanya'nın yerel kanallarından Hessenschau'nun ulaştığı gönüllüler Türkiye'nin yaşadığı felaketin büyüklüğüne dikkat çekti.

13 Şubat tarihine kadar Kırıkhan'daki kurtarma çalışmalarına katılan THW takım lideri Peter Benz, gördüklerinden sonra ülkesine dönmenin ona çok zor geldiğini anlattı ve "Arkamızda neleri bıraktığımızı, orada ne büyük acıların olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bu da işimizin bir parçası, geri döndük" dedi.

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Şu anda Mersin'de olan Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın başkanı Yaşar Bilgin, vakıf aracılığıyla tonlarca ilaç, tıbbi malzeme toplayarak deprem bölgesine gönderdiğini belirtti ve "Bölgede tıbbi bakım çok zor. Yakında deprem bölgesine gidip doktor olarak çalışmalara katılacağım" dedi.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

THW Hızlı Dağıtım Birimi üyesi 53 yaşındaki Oliver Schweikart ise şunları söyledi;

"İnsanları kurtarıp kurtarmayacağınızın hiç belli olmadığı bir operasyona gittiğinizde tam bir adrenalin patlaması yaşanıyor. Bu oldukça zorlu bir görevdi ama neye bulaştığımızı önceden biliyorduk. Çok iyi hazırlandık, çok iyi eğitildik. Harika bir ekip çalışması yaptığımız için eve coşkulu bir duyguyla gidiyorum. "



"CENNET VE CEHENNEM HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI"

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Arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllü Patrick Kaminsky ise bölgedeki acının büyüklüğüne dikkat çekti ve " Operasyon çok stresliydi. Cennet ve cehennem birbirine hiç bu kadar yakın olmamıştı. Birini kurtarıp enkazdan çıkarabildiğiniz zaman inanılmaz güzel bir duygu. Öte yandan, sahada gördüğünüz acı ölçülemez derecede büyük." ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan Polonya ekibi ülkesine döndü. Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekibi büyük bir gururla karşıladıklarını söyleyerek, "Arama kurtarma çalışmalarından dönen ekibimizi bugün büyük bir gururla karşıladım. Bir insanı kurtardığınızda sanki dünyayı kurtarmışsınız gibi derler. 12 kez dünyayı kurtardık" ifadelerini kullandı.

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İNGİLİZ EKİP BÖYLE KARŞILANDI

İngiltere’ye dün dönen Birleşik Krallık Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibinin (UK ISAR) bulunduğu uçak havalimanında havacılık selamıyla karşılandı ve uçağa ‘su takı töreni’ yapıldı. UK ISAR, görüntüyle birlikte “UK ISAR Ekibi sağ salim vardı. Hepimiz her biriniz ve hepinizle gurur duyuyoruz” mesajını paylaştı.



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Sağlık ekibinden Malcolm Russell ise “Türkiye'de geçirdiğimiz anlar, Türkiye ve Suriye halkı için düşüncelerimiz gibi her zaman bizimle kalacak” mesajını paylaştı. Ekipten Deborah Swann ise deneyimlerini ifade edecek kelimeleri bulamadığını ifade etti.

SU TAKI SELAMLAMASI

Bu selamlama karşılamasında, pistin iki yanına park etmiş iki itfaiye aracı, ortalarından ilerleyen bir uçağın üzerinden suyla dev bir kavis oluşturmak için karşılıklı birbirine doğru tazyikli su püskürtür. Su takı olarak adlandırılan bu selamlama, örneğin Olimpiyat takımının eve dönmesi gibi özel uçuşlar için yapılan bir havacılık geleneğidir.



Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Tayvanlı ekip, çalışmalarını tamamlayarak ülkesine döndü. Taoyuan Uluslararası Havaalanında özel törenle karşılanan ekip, halk tarafından alkışlarla karşılandı. Törene, Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu Chan, Taipei Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek ve Türk Hava Yolları yetkilileri katıldı.

Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu Chan, 130 kişilik ekibin deprem bölgesinde başarılı bir şekilde çalıştığını ve hem Türk hemde dünya medyası tarafından övgüler aldığını söyledi.

Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek ise ekip liderlerine çiçek takdim edip Türk halkı adına teşekkürlerini ileterek, "Tayvanlı ekipler Türkiye’ye ilk ulaşanların başında geliyor. Tayvan ile Türkiye arası uçakla yaklaşık 12 saat sürüyor ama Tayvan’ın yardımı çok hızlıca ülkemize ulaştı" dedi.