Enflasyona ezdirmedik

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 5’inci Ortak Paylaşım Forumu’na katıldı. Türkiye’nin 100’üncü Yılında Çalışma Hayatı temalı programda konuşan Erdoğan, TİSK üyelerine ait işyerlerinde 2 milyon kişinin çalıştığını belirterek özetle şunları söyledi:

“Yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığımız 2023 yılı ihracatımıza katkı veren TİSK mensuplarına teşekkürlerimi borç biliyorum. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzun asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk.

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İHRACATTA REKOR KIRDIK

Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla hedefimize adım adım yürüyoruz. Son 6 aylık dönemde uluslararası sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz güçlendi. Ani kur hareketleri azaldı, finansman koşulları iyileşti. Merkez Bankamızın toplam rezervi tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak toplamda 145.5 milyar doları buldu. İhracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 2023 enflasyonumuz yüzde 64,8 olarak gerçekleşti. Hem çekirdek hem manşet enflasyonun son aylardaki düşüş eylemi Orta Vadeli Programımızla uyumludur. Enflasyondaki ivme kaybının etkileri özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir.

YATIRIMA DESTEK

Geçtiğimiz yıl milli gelirimizin yüzde 5.4’ü düzeyinde gerçekleşen cari açığı bu yıl yüzde 4’e önümüzdeki yıl yüzde 3’lü ve sonraki yıl yüzde 2’li seviyelere kadar geriletmekte kararlıyız. Hükümetlerimizin alameti farikası olan mali disiplinden taviz vermeyecek dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapısal reformlar gibi alanları inşallah daha da güçlendireceğiz. İş dünyamıza yardımcı olmak için yatırımı ve ihracatı destekleyici daha düşük maliyetli finans imkanları oluşturmanın gayretindeyiz.

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Törende işçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ’a el işlemeli vagon figürlerinin bulunduğu bir hediye verdi.

TÜRK İŞ KANUNU

Hukuk politikaları kurulumuz bünyesinde çalışma hayatımıza ilişkin, mevzuat dağınıklığının giderilmesine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bireysel iş kanunlarına ve bireysel iş hukukuna ilişkin diğer kanunlarda yer alan düzenlemeleri tek bir temel iş kanunuyla bütüncül bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz.”

YENİDEN İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerden bahsederken İstanbul’la ilgili olarak şöyle dedi: “Artık bizim mottomuz ‘Yeniden İstanbul’. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul’u inşa ve ihya etmeye mecburuz.”

TEHLİKELİ TARTIŞMALAR

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan “Son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize yönelik saldırıların özellikle yoğunlaştırıldığına şahit oluyoruz” diyerek şöyle devam etti:

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“Çok açık ve net söylüyorum. Bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye’nin kendi hak ve menfaatlerini koruma hususundaki kararlılığı ile Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. Milli İstihbarat Teşkilatımız yurtiçinde ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet birimlerimiz şer güçlerinin maşalığını yapan terör örgütlerine adeta nefes aldırmıyor. Eski Türkiye’ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması tabiidir. Kullanım ömrü bitmiş, küf kokan eski tartışmaları piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. 28 Şubat döneminden çok iyi hatırladığımız zehirli, toksik ve tehlikeli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor.”