‘En büyük hakem millet, sandığı getir’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah önce Adana Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret etti. Burada nakliyecilerle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, sektörde yaşanan sorunları dinledi. Kendilerine oy verse de vermese de her vatandaşın sorununu çözeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Gidin manava, bakkala, apartman görevlilerine; onlarla da görüşüyorum. Bu memlekette kim sahipsizim diyorsa bu kardeşinize geliyor. Kimse sahipsiz olmayacak. Devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizin kimsesidir’. Ya sizin kimseniz kim? Sahipsiz kaldınız. Parlamentoya gelip sizinle ilgili kanun görüşürken yetkililerinizi davet ettiler mi? ‘Biz kamyon, otobüs, minibüs, taksi ile ilgili karar alacağız, ne düşünüyorsunuz’ diye size soru soran oldu mu? Yok. Nerede demokrasi? Benim hakkımda karar alıyorsun, benim haberim yok. Düzelteceğim. Kararlıyım, biraz sabır, mecburen sabır. Sandık gelecek. En büyük hakem kim? Milletin kendisidir. Milletten niye korkuyorsun? Getir sandığı koy, millet sana oy veriyorsa eyvallah. Diyeceksin ki ‘Ey Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, bak gördün mü? Sandığı getirdim, millet bana oy verdi’. Söyle. Milletten korkulmaz. Milletten korkan insan, devleti yönetemez. Devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Devlet bakidir, hükümet devleti 5 yıl yönetmek üzere milletten görev alan kurumdur.”

ODA BAŞKANLARIYLA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda da ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü ile bir araya geldi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ekonomi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

CHP, KARADENİZ MASASI KURDU

CHP, oy oranının düşük olduğu bölgeleri yakın markaja alırken Doğu ve Güneydoğu’ya yönelik ‘Doğu Masası’ndan sonra şimdi de ‘Karadeniz Masası’ oluşturdu. CHP, önümüzdeki günlerde de ‘Orta Anadolu’ ve yurtdışına yönelik çalışma başlatacak.

KILIÇDAROĞLU GİDECEK

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bir grup gazeteciyle sohbetinde, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı koordinatörlüğünde Karadeniz’deki 12 ili kapsayacak çalışmaya ilişkin bilgi verirken, “Burası AKP’nin oy oranı olarak yüksek olduğu bir bölge. Şimdi biz AKP’nin kendisini en rahat gördüğü alana giriyoruz. Bu bölgede 12 milletvekilimiz var. Sadece Düzce ve Rize’de milletvekilimiz yoktu. Buralarda da milletvekili çıkarmayı hedefleyen bir çalışma içinde olacağız” dedi. Salıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Karadeniz programlarının olacağını söyledi.

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KILIÇDAROĞLU’NA 80 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT CEZASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2021 tarihindeki TBMM grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada avukat Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 'firavun' ve 'hortumcu' suçlamasında bulunduğu Erdoğan için ayrıca 'devlet hazinesini peşkeş çekmek', 'tefecilere hizmet etmek' suçlamalarında bulunduğunu, bu sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik olduğunu belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmişti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan ise davanın reddine karar verilmesini istemişti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a 80 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. (Özkan ARSLAN / DHA)