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Bakan Soylu'dan videolu açıklama... Jandandarma ve Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

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#EGM#Kemal Kılıçdaroğlu#Suç Duyurusu
Bakan Soyludan videolu açıklama... Jandandarma ve Emniyetten Kılıçdaroğluna suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 00:07

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımındaki sözleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili gece yarısı videolu açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" diyerek Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

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Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaklarını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi.

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BAKAN SOYLU'DAN SERT CEVAP: "YAYINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını da alıntılayarak videolu bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide almış olduğu siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının, ortaya dökülen MLKP, PKK, FETÖ, DHKPC ittifakının, kayıp 8 saatin, belediyedeki yolsuzlukları... Bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatmaya çalışıyorlar.' iftirasını atıyor olması. Elbetteki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın bir genel başkanı olmasını. Bir, hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen, namertsin diyoruz. Tabii namertliğin, kendisi için bir değeri varsa. Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu, Türkiye Yüzyılı'nı, Togg'u, anlaşılan o ki, Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız, yalanlarını yanına bırakmayacağız, iftiralarını da yanına bırakmayacağız. " ifadelerini kullandı. 

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#EGM#Kemal Kılıçdaroğlu#Suç Duyurusu

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