Bakan Soylu'dan videolu açıklama... Jandandarma ve Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

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Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaklarını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.



Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 31, 2022

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.



Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 31, 2022

BAKAN SOYLU'DAN SERT CEVAP: "YAYINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını da alıntılayarak videolu bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide almış olduğu siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının, ortaya dökülen MLKP, PKK, FETÖ, DHKPC ittifakının, kayıp 8 saatin, belediyedeki yolsuzlukları... Bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatmaya çalışıyorlar.' iftirasını atıyor olması. Elbetteki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın bir genel başkanı olmasını. Bir, hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen, namertsin diyoruz. Tabii namertliğin, kendisi için bir değeri varsa. Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu, Türkiye Yüzyılı'nı, Togg'u, anlaşılan o ki, Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız, yalanlarını yanına bırakmayacağız, iftiralarını da yanına bırakmayacağız. " ifadelerini kullandı.

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