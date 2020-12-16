Emlak vergisinden muhtar da pay alsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve konfederasyon üyeleri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi. Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

MUHTARLIK BÜTÇESİ OLMALI

“Her muhtarlığın bütçesi olmalı. Niye olmuyor? Siz seçimle gelmediniz mi, seçimle geldiniz. Arkanızda halk desteği yok mu, var. Üstelik siyasi partilerden çok daha demokratik bir şekilde seçiliyorsunuz. Diğer seçimle gelenlerden ne farkınız var? Hiçbir farkınız yok. Ama sizin taleplerinizin yerine getirilmediği bir tablo var. Bu tabloyu ortadan kaldırmak lazım.

Ben ilk kez muhtarlarla ilgili mesela bir Muhtarlık Kanunu çıkmalı derken, muhtarların bütün görevlerini bütün amaçlarını belirleyen tek bir kanunu olmalı. Aynı şekilde bütçesi olmalı. Ayrıca sosyal yardımların politize edilmemesi için muhtarlar aracılığı ile dağıtılması gerekiyor. Bir mahalle ya da bir köyde kim fakir, kimin durumu iyi en iyi muhtar bilir. Her birinizin oturduğu mahallede belediye emlak vergisi alıyor mu, alıyor. O mahallede emlak vergisi ödeyen vatandaş niye yüzde 1’ini muhtarlık bütçesi için ödemesin? Belediye aldığı paranın yüzde 1’ini muhtarlık bütçesi olarak ayırsın size. Dolayısıyla ne devlete, ne vatandaşa, kimseye yük olmadan belediye size yüzde 1’ini ayıracak, siz yüzde 1’ini alacak ve kullanacaksınız.

KANUN ÇIKARACAĞIZ

Türkiye Belediyeler Birliği var neden muhtarlar birliği yok? Niye talep etmiyorsunuz. Türkiye Muhtarlar Birliği olmalı. Belediye başkanı, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı ödenek alıyor. Hepsi seçimle geliyor bakanlar dışında. Niye maaşınızdan kesiyorlar. Sizin hakkınız değil mi? Muhtarlığı göreceksiniz saygın seçimle gelen bir makam haline dönüştüreceğiz.

KİMLİK SİYASET KONUSU OLAMAZ

Doğu, batı, güney, kuzey, Alevi, Sünni hepsi bir. Biz bir imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. İmparatorlukta her ırktan insanımız vardı. Çok zengin bir insan kaynağına sahibiz.

Bu zenginliği ayrışma konusu yapmamak lazım. Ama biz siyasetin konusunu buradan çıkardık, etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerine odakladık. Oysa bu üçü hiçbir demokraside siyaset konusu değildir.

DÜŞÜNCE LİNÇ EDİLMEMELİ

Allah’ın bize bahşettiği en değerli şey akıldır. Kuran’ın en az üç yerinde Yüce Rabbimiz der ki: Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bize akıl bahşedildiyse neden bahşedildi? Eğri ile doğruyu ayıralım, oturup tartışalım, istişare yapalım diye. Farklı düşündü diye birisini linç eder, onu susturursak büyüyemeyiz, gelişemeyiz. Sizden tek isteğim var. Taleplerinizi yazıp 600 milletvekiline gönderin. Oy veririz demenize de gerek yok."