Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile deprem bölgesine gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Nurdağı'nda "Tek Yürek Türkiye" olarak adlandırılan meydanda kurulu, tam donanımlı konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan ve Sharif, burada depremzede ailelerle görüştü. Konteyner kentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca da Emine Erdoğan ve Sharif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı.

Emine Erdoğan ve Sharif, aileyle yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, Atmaca ailesi de çocuklarıyla enkazdan kurtarıldıkları anları anlattı. Depremzede emekli öğretmen Süleyman Atmaca, deprem sonrası eşinin soba yakmak için de yanında bulundurduğu çakmakla enkazı aydınlatarak çocuklarıyla iletişim kurduğunu belirterek, "O gün herkes seferberdi, hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan ve Sharif, konteyner kentte kalan bir başka depremzede Hidayet Bahar ve ailesiyle de görüştü, ailenin bebeğiyle ilgilendi ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Hidayet Bahar, Emine Erdoğan'a, "Biz toplum olarak ayağa kalkmasını biliriz. Malatya’ya yine gideceğiz kayısı yemeye. Hatay'a yine gideceğiz dondurma, künefe yemeye. Kahramanmaraş'a yine dondurmaya yemeye" derken, Emine Erdoğan'da "Hiç endişeniz olmasın, bu dileklerinizin hepsi olacak" yanıtını verdi.

DEPREMZEDELER İÇİN KURULAN SOSYAL ALANLARI İNCELEDİLER



Öte yandan Emine Erdoğan ile BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Nurdağı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan meydanda depremzedeler için kurulan sosyal alanlarda da incelemelerde bulundu. Erdoğan ile Sharif sosyal market, giysi ve gıda çadırlarını da gezerek buralar hakkında bilgi aldı. Çocuklar ve depremzede kadınlarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan ile Sharif, çocukların oyunlarına da eşlik etti.

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Emine Erdoğan ile Sharif, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hazırlanan çadır ve etkinlik alanlarını ziyaret etti. Psikososyal destek görevlilerinin çalışmaları hakkında bilgi alan ve kadın kooperatifi iş atölyesindeki meslek edindirme öğretmenleriyle görüşen Emine Erdoğan ve Sharif, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim alanlarında da incemeler gerçekleştirdi.

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Emine Erdoğan ile Sharif, Nurdağı'ndaki ziyaretlerinin ardından İslahiye ilçesine geçti. Buradaki konteyner kentte de incelemelerde bulunan Emine Erdoğan ile Sharif, depremzedelerle görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İslahiyeli depremzede ailelerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Emine Erdoğan ile Sharif, çocuklarla sohbet etti, kendilerine top uzatan gençlerle de voleybol oynadı. Emine Erdoğan ile Sharif, konteyner kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzedelere sunulan hizmetler ve depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme toplantısına da katıldı.

"BİR SENE İÇERİSİNDE KALICI EVLERİMİZİ YAPACAĞIZ"



Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, depremler dolayısıyla zor günler yaşandığını belirterek, ilçeye gelirken gördükleri manzaranın herkesi üzdüğünü söyledi. Uzmanların bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir araya gelerek çalışacağını ifade eden Emine Erdoğan, "Bir sene içerisinde kalıcı evlerimizi yapacağız, Cumhurbaşkanımızın sözü var" dedi.

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Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Emine Erdoğan, "Çok zor günler geçiriyoruz. Bunları hep birlikte aşacağız. Birbirimizin elinden tutarak, birbirimize teselli olacağız. Rabbim bir daha buna benzer günleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"BİZZAT HER ŞEYİ GÖRDÜM VE ÖNERİLERİ NOT ALDIM"



BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ise, depremzedelere taziyelerini sunmak, üzüntüsünü ve dayanışma duygularını paylaşmak için geldiğini belirtti. Yaşanan felaketi bizzat görmek için burada bulunduğunu söyleyen Sharif, "Hepinizin acısını hissediyorum. Ben de daha önce Malezya'da belediye başkanıydım. 2004'te yaşanan tsunamiden benim şehrim de etkilendi" ifadesini kullandı.

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Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ekip arkadaşlarını yolladığını ve dün gece kendisine deprem bölgelerindeki izlenimlerine ilişkin rapor sunduklarını dile getiren Sharif, "Burada da bizzat her şeyi gördüm ve önerileri not aldım. Verdiğiniz bilgileri merkeze götüreceğim, oradaki meslektaşlarımla görüşeceğim. Sadece BM Habitat nezdinde de değil bütün BM kuruluşlarında bunları tartışacağız. Sizlere en iyi şekilde nasıl bir hizmet sunabiliriz bunları tartışacağız" şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgelerinde gösterdikleri dayanışma ruhu ve yürüttükleri çalışmaların da önemli olduğunu söyleyen Sharif, "Buradan sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapmak istiyorum. El ele vererek birlikte çalışmanız gerekiyor. Büyük bir takım çalışmasıyla ileriye yürüyebiliriz" dedi.