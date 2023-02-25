Emine ErdoÄŸan'dan NurdaÄŸÄ±'nda depremzedelere ziyaret

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan,Â KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerin etkilediÄŸi illerden Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde incelemelerde bulundu. Ã–ÄŸleden sonra Gaziantep'e gelen Emine ErdoÄŸan, havalimanÄ±nda Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k ve Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

Emine ErdoÄŸan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle NurdaÄŸÄ± ilÃ§esine geÃ§ti. NurdaÄŸÄ±'nda kuruluÂ konteyner kenti ziyaret edenÂ ErdoÄŸan, depremzede aileler ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan, konteyner kentte Ã§ocuklarla da yakÄ±ndan ilgilendi.

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Konteyner kentte psikososyal destek gÃ¶revlilerine verilecek eÄŸitim programÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na da katÄ±lan Emine ErdoÄŸan,Â Ä°slahiye'ye hareket etti.Â