Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'dan ortak açıklama... 'Deprem fırsatçılarına ağır cezalar geliyor'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

"Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi konusunda da Adalet Bakanlığı, yargı görevi yapanlar, adliyelerimiz, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız büyük bir yoğunluk içerisinde 7/24 esaslı çalışmayı yürütmektedirler. Deprem nedeniyle yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar, başsavcılıklarımız tarafından resen başlatılmıştır.

Adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere binalardaki delil tespitlerinin de önemli ölçüde tamamlandığını ifade etmek isterim. Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları bilirkişiler ve savcımızın gözetiminde delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazın kaldırılması söz konusu değildir. Aksi yöndeki beyanların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Şu ana kadar savcılıklarımızla bu kapsamda 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle delil tespiti yapıldığını ifade etmek isterim. Bu kapsamdaki soruşturmalarına baktığımızda.

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612 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI, 184'Ü TUTUKLANDI

Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 184'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 214'ü hakkında adli kontrol ve 71'i hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu, hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sının da vefat ettiğini burada ifade ediyorum.

Bunların sıfatlarına baktığımızda, tutuklu olanların 79'u müteahhit, 74'ü yapı sorumlusu, 10-12'sinin yapı sahibi, 18'inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz. Adli kontrol yapanların da 72'sinin müteahhit, 92'sinin yapı sorumlusu, 22'sinin yapı sahibi, 28'inin de binada değişiklik yapan olduğunu ifade etmek isterim.

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"YAĞMA VAKASI 4'TÜR"

Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin de adli soruşturmalar kesintisiz devam etmektedir. Şu ana kadar deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Bugüne kadar meydana gelen yağma vaka sayısı 4'tür, tutuklu sayısı da 4'tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır. Şu ana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da 7 kişinin tutuklandığını ifade etmek isterim.

"GİZLİLİK KARARI VERİLEN HERHANGİ BİR SORUŞTURMA YOKTUR"

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Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur.

DEPREM FIRSATÇILARINA ÖNLEM

Ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız. Mevcut ceza kanunumuz yeterli değil. Cumhurbaşkanımıza arzımızdan sonra bu konuyu TBMM’nin gündemine getireceğiz."

BAKAN SOYLU: FAHİŞ KİRALAR DEPREM KADAR ACI



Bakan Bozdağ'dan sonra konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Hem Diyarbakır'ımıza hem de diğer 10 ile başsağlığı diliyorum. Bunu deprem olarak tanımlamak bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır. Biz daha önce depremler yaşadık, bu kadar yaygınını hem görmedik hem de tecrübe etmedik. Antakya'da sadece 15 milyon ton enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde toplam arama kurtarma çalışması yapılan bina var. 3 Hollanda büyüklüğü olan bir depremle karşı karşıya kaldık. Hala daha da artçıları devam eden bir afetle karşı karşıyayız. "ifadelerini kullandı



Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

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"Bir yandan enkaz çalışmalarımız başladı, bir yandan yemek, giysi ulaştırıldı. Her tarafa mümkün olduğu en kısa süreç içerisinde gidildi. Herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşamış değiliz. Devletin tüm kuruluşları el birliğiyle deprem bölgesinde çalışmaya devam etmiştir.

Bu büyük depremden istifade etmek isteyenler olabilir. Örneğin fahiş kira artışları deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Tabii devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. İnsanlara 2. bir afet yaşatmanın gereği yok. Böyle bir şeyi istemek kiracıdan hakikaten doğru bir yaklaşım değildir. Kiracı çıkarmak doğru bir yaklaşım değildir.



Şehirlerin yeni yerlerinin planlanması konusunda da adımlar atılıyor. Bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD, MTK olarak bir araya gelerek uzun uzun tartışıldı. Şehrin odalarından, borsalarından, teknik odalarından aynı zamanda şehrin siyasetçisi hep birlikte bir araya gelerek yeni yapılacak yerlerin nerde yapılacak olmasını hep beraber tartışıyorlar, değerlendiriyorlar. Tüm bunlar yapılırken konteyner kentlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Toplam başvurusu sayısı 421 bin oldu. Değerlendirmeler ve başvurular devam edecek.



"İLK KEZ BİR AFETTE KİRA YARDIMI YAPILIYOR"

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Gerek konteynerler olsun, gerek kiralar olsun destek olacak. İlk kez bir afette kiracılara kira yardımı yapılıyor. Taşınma yardımı 15 bin lira. Kira yardımı da ilk kez yapılıyor. Vatandaşımızın bu Deprem sonucunda mağdur olmaması için süreç çalışıyor. Bu afet hayatı durdurdu. Özellikle bazı alanlarda geçici esnaf dükkanları oluşturularak şehrin hareketliliğini sağlayacak adımlar atılacak. Burada özellikle bir konu başından itibaren spekülate ediliyor. Deprem sabahı askerin çıkılmasına izin verilmedi, buna yanıt verdik. Birileri yalana devam ediyor. Deprem 4.17'de oldu biz 05.00 gibi AFAD'daydık. Cumhurbaşkanımıza haber verildi. Biz hemen AFAD'a geçiyoruz dedik. Uluslararası yardım istedik tüm dünyadan. Böyle bir yerde kendi askerimiz, herkes teyakkuz halindeydi. Ayıp edildiğini, kurumların üzerinden bir yıpratmanın kimseye faydası olmayacağını hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

"MİLLETİMİZİN CANINI ACITANLARIN PEŞİNDEYİZ"



Güvenlik konusunda 3 katına çıkardık. Korunması gereken enkazlar var. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Özellikle acil yıkılması gereken binalarla ilgili gerekli hazırlıklar yapıldı. Nitelikli yıkım için bütün yükleniciler çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımız hasarlı binalardan uzak durmalı, artçı sarsıntılar devam ediyor. Fahiş fiyatla ilgili milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Zaten o paranın bir hayrı da gelmez. Vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenabı Allah zorlukları kolaylaştırsın. Tekrar geçmiş olsun."