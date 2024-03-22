Emeklilere kamu bankalarından 8-12 bin lira promosyon

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Erdoğan, dün Kayseri ve Kilis mitinglerinde vatandaşlara özetle şöyle seslendi:

TÜRKİYE’Yİ 21 YILDA 3 KAT BÜYÜTTÜK

Türkiye’yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız, önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için, gece gündüz çalışıyoruz. İnşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz.

REFAH SEVİYESİ ARTACAK

En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı verdik. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız.

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EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017’de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını, alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

MUHALEFETE KALSA MAAŞLARI ÖDEYEMEZ

Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse ülkemizde Cumhur İttifakı’ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi irade de yoktur. Memleket, muhalefetin eline kalsa bırakınız maaşların yükselmesini, mevcut maaşları bile geçmişte olduğu gibi ödeyemezler. Muhalefetin halini görüyorsunuz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis’te yaptığı konuşmada da Kilis’in 6 Şubat depremlerinden diğer illere göre daha az etkilendiğini belirterek şunları kaydett: “Kilis’te 457 bina yıkıldı, acil yıkılacak ve yıkık 608 bina enkazının tamamı kaldırıldı, ağır hasarlı 1928 binadan 1769’unun enkazı temizlendi. Kilis’te 1555’i konut olmak üzere 1741 hak sahibi bulunuyor. Şimdiye kadar 1494 konutun kurasını çektik, bunları hak sahiplerine teslim ettik, ediyoruz. Geriye kalanların yapımı hızla devam ediyor.”

PARALARI İZAH EDEMEDİLER

Cumhurbaşkanı konuşmasında CHP’yi şöyle eleştirdi:

“Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak, skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar. Seçim kazanmak için, kendi akıllarınca birileriyle DEM’leniyorlar. Ama orada da durum pek parlak gözükmüyor. Bu partinin tabanı, iradelerinin işportada pazarlanır gibi hangi bedeller karşılığı olduğu bilinmeden CHP’ye peşkeş çekilmesinden rahatsız. CHP’li yöneticiler tarafından, tercihlerinden dolayı sürekli hakaret edilmeyi, ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalmayı da içlerine sindiremiyorlar.

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21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Down Sendromlu çocuklar da yer aldı.

ZÜBÜK SİYASETİ

Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike deprem olmasına rağmen, bunlar ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar.

Karşımızda projesi olmamakla, yol yapamamakla, tünel kazmamakla, köprü inşa etmemekle, yeşili arttırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye eser ve hizmet siyasetinden sonra yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyadır. Bunun adı zübük siyasetidir.”

NEVRUZ BAYRAMI’NI TEBRİK

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nevruz nedeniyle sosyal medyadan yayınladığı mesajda “Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum. Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.