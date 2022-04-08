EKYS sonuçları açıklandı – 2022 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama

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EKYS sınav sonuçları gündemde yer alan konular arasında bulunuyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında EKYS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar. İşte EKYS sonuçları sorgulama ekranı

EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

EKYS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ





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HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, '20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.