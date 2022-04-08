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EKYS sonuçları açıklandı – 2022 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama

#EKYS Sonuçları#EKYS#EKYS Sınav Sonuçları
EKYS sonuçları açıklandı – 2022 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama

EKYS sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. 8 Nisan itibari ile EKYS sonuçları açıklandı. Peki, EKYS sonuçları nereden sorgulanır?

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EKYS sınav sonuçları gündemde yer alan konular arasında bulunuyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında EKYS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar. İşte EKYS sonuçları sorgulama ekranı

EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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EKYS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

EKYS sonuçları açıklandı – 2022 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama

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HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, '20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

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#EKYS Sonuçları#EKYS#EKYS Sınav Sonuçları

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