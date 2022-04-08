Okullarda bir hafta mola... 10 maddede 'farklı' bir bahar tatili

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1) DİNLENMEK HER ÇOCUĞUN HAKKI

Çocukların temel ihtiyaçlarından birisi dinlenmek, eğlenmektir. Bunlar aynı zamanda çocuk haklarıdır. Çocuklar tatil döneminde arkadaşlarıyla beraber olarak, oyun oynayarak, aile üyeleri ile vakit geçirerek dinlenmeli. Bu sayede yeni döneme açık bir zihinle ve duygusal olarak rahat bir biçimde başlamak daha kolay olacak.

2) AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YAPIN

Bahar ayına denk gelen ara tatilde mümkün olduğunca öğrencilerin açık hava etkinlikleri yapmaları, arkadaşları ya da aileleri ile park ve bahçelerde vakit geçirmeleri, kısa yürüyüşler yapmaları, kalan dönem için deşarj olmaları sağlanmalı.

3) SINAVA HAZIRLANAN DEVAM ETSİN

Sınavlara hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ise çalışma rutinlerini devam ettirmeli. Ancak bu rutinde de fiziksel ve ruhsal dinlendirici etkinliklere yer verilmesi unutulmamalı. Dinlenmiş bir zihnin algılamaya ve öğrenmeye daha açık olduğu unutulmamalı.

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4) TEKNOLOJİ ÖDÜL OLMAMALI

Dinlenme anlayışı tüm günü ekran karşısında geçirmek olmamalı. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimle hayatımıza giren teknolojik aletlerin kullanımına tatilde dikkat edilmeli. Aileler çocuklarına sınırsız tablet ve televizyon imkânı sunmamalı. Ebeveynlerin interneti ve teknolojiyi çocuklara bir ödül gibi göstermemesi gerekiyor. Teknolojik bağımlılığı tetikleyecek aktiviteler yapılmamalı. Bilgisayar oyunları ve tablet kullanımı kontrolsüz bırakılmamalı.



5) EVDE DİNLENME ZAMANI YARATIN

Bu ara tatiller öğrenciler için kısa bir mola anlamına gelmeli. Molalarda bedenen ve ruhen dinlenmeleri okul sorumluluklarına karşı yeniden hazırlanmalarına yardımcı olur. Bu nedenle evde dinlenme zamanı yaratılmalı. Ayrıca sadece tatillerde değil rutin zamanda da belirli bir program içinde ders çalışma, dinlenme, kitap okuma, müzik dinleme, tv izleme ya da bilgisayar oynama gibi etkinliklerin yer aldığı haftalık programları çocukların kendileri için oluşturmaları faydalı olacaktır.

6) BİR DERS SAATİNİ ÖĞRENMEYE AYIRIN

Tatil günlerinde bir ders saati kadar süreyi de öğrenmeye ayırmak, konu tekrarları yapmak öğrencilerin okula dönüşte zorlanmalarını engeller. Tatil döneminde uyku, beslenme düzeni ve sabah akşam rutinlerine okul dönemindeki gibi devam edilmeli. Uzmanlar aksi taktirde çocukların okula dönüşte zorlanacağını belirtiyor.

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İkinci dönem takvimi

ARA TATİL: 11-15 Nisan

LGS: 5 Haziran

DÖNEM BİTİŞİ

ve KARNE GÜNÜ: 17 Haziran

YKS: 18-19 Haziran

LGS SONUÇLARININ AÇIKALANMASI: 30 Haziran

7) ‘NE YAPAYIM’ TELAŞINA DÜŞMEYİN

Özellikle odaklanma ve plan yapma güçlüğü çeken, kaygılı çocuklar tatil dönemlerinden sonra okula uyumda daha çok zorlanıyor. Aileler her gün farklı ne yapalım telaşına düşmeden, ev içi etkinliklerle, açık hava gezileriyle, düzenli uyku ve bolca sohbet ile çocuklarıyla bir haftayı dinlenerek, eğlenerek geçirebilirler. Unutmayalım ki çocuklar en çok ebeveynleriyle birlikte oldukları zamanlarda ve bir uğraş içindeyken mutlular.

8) KENDİLERİ KARAR VERSİN

Dinlenmek zamanı boşa harcamak değildir. Zihnimiz hiçbir şey yapmadığımızda değil, her zamankinden farklı şeyler yaptığımızda dinlenir. Çocukların ilgilerine uygun uğraşlar içinde olmaları, sanat, spor etkinlikleri yaparak günlük etkinliklerini çeşitlendirmeleri önemli. Bırakın günlerini nasıl geçireceklerine kendileri karar versin.

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9) KİŞİLİĞE GÖRE PLAN YAPILMALI

Her çocuk özeldir ve farklı gelişim özelliklerine sahiptir. Ara tatilde birlikte plan yaparken çocukların ilgisi, yeteneği, farklı kişilik özelliklerine duyarlı öneriler ve planlar yapılmasına dikkat edilmeli.

10) AİLE ETKİNLİKLERİ UYUMU ARTIRIYOR

Pandeminin ardından oluşan akademik kayıplar, okullarda artan ödevlerle karşılık buldu. Çocukların yaşadığı ruhsal kayıpların giderilmesi için ise görev öncelikle aileye düşüyor. Ruhsal kayıpların giderilmesi için ailecek yapılacak etkinlikler çok değerli. Ayrıca aile etkinlikleri çocukların dinlenmesini sağlarken, aile içindeki uyumu ve aile bireylerinin birbirine duyduğu güveni de arttıracaktır.