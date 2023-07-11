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Ekrem İmamoğlu'ndan anket: CHP tabanı 'değişim' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#Anket
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 15:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısının tabanda nasıl karşılık bulduğunu öğrenmek için anket yaptırdı. O ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 78.5'i değişim istiyor.

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Seçimden bu yana değişim çağrılarının dillendirildiği CHP'de taban da değişim diyor. CHP seçmeninin yüzde 78.5'i değişim istiyor.

O veriler, CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı anketten. Sözcü gazetesinin haberine göre "CHP'de Değişim Araştırması Seçmen Raporu", 1069 CHP seçmeniyle bilgisayar destekli telefonla anket yoluyla görüşerek hazırlandı.

O rapora göre yüzde 78.5'i değişim gerektiği fikrine katılırken, yüzde 21,5'i karşı çıktı. "Değişim denildiğinde aklınıza ne geliyor?" şeklinde açık uçlu soru soruldu. Yüzde 27'si "Kılıçdaroğlu'nun istifası" dedi. Yüzde 8.2'si "İmamoğlu" yanıtını verdi ve yüzde 7.6'sı "Daha genç bir genel başkan" görüşünü savundu.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVİ BIRAKMALI"

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"Kılıçdaroğlu size 'CHP Başkanlığı görevine devam edeyim mi, yoksa bırakayım mı' diye sorsa ne yanıt verirsiniz?" sorusuna yüzde 72.5'i "Bırakmasını söylerim" dedi. "CHP Genel Başkanı'nın kim olacağını belirleyecek olsaydınız görevi kime verirdiniz?" sorusuna ise CHP seçmeninin yüzde 55.3'ü İmamoğlu'nu, yüzde 22.9'u Özel'i, yüzde 21.8'i Kılıçdaroğlu'nu söyledi.

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Kılıçdaroğlu'na onay vermeyeceğini söyleyenler "Seçim kazanamıyor", "Yaşlandı" ve "Yeter artık" şeklinde görüş belirtti. İmamoğlu'na onay vermeyenler ise "İBB'yi kaybetmemek lazım", "Beğenmiyorum" ve "Sağa destek oluyor" diye konuştu.

CHP seçmeni ayrıca, ittifak kurulmamasından yana. Yüzde 56.9'u CHP'nin seçimde ittifak kurmamasını, yüzde 43.1'i kurmasını istedi.

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