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Litvanya'daki NATO Zirvesi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ä°sveÃ§ BaÅŸbakanÄ± Ulf Kristersson iki kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonra bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ã¼Ã§lÃ¼ zirveden mutabakat Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Stoltenberg, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda Ä°sveÃ§'in, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi ve vize serbestisi dahil TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine aktif destek vereceÄŸi bildirildi.

Stoltenberg, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ä°sveÃ§'e onay kararÄ±nÄ± Meclis'e gÃ¶tÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin kararÄ± dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine birinci sÄ±radan giriÅŸ yaptÄ±. Pek Ã§ok uluslararasÄ± ajans bu geliÅŸmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken onlarca gazete ve televizyon sayfalarÄ±nÄ± ve ekranlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye ayÄ±rdÄ±.

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Ä°ngiliz BBC 'TÃ¼rkiye, Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yeliÄŸini destekliyor' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Haberde TÃ¼rkiye'nin NATO iÃ§erisindeki rolÃ¼ iÃ§in ÅŸu deÄŸerlendirmede bulunuldu;

'Rusya'nÄ±n Ukrayna'yÄ± iÅŸgalinden bu yana ErdoÄŸan, Moskova'da etkili bir NATO lideri olarak benzersiz bir rol oynadÄ±.'

Euronews 'ErdoÄŸan Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yeliÄŸine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±' dedi. Independent, Stoltenberg'in kararÄ± 'tarihi bir adÄ±m' olarak nitelendirdiÄŸini aktardÄ±.

'TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ä°sveÃ§'in NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onaylama kararÄ±ndan sonra birÃ§ok dÃ¼zeyde geliÅŸme bekleniyor' diyen Yunan Kathimerini, F-16 satÄ±ÅŸÄ± konusunda kÄ±sa sÃ¼rede yeni geliÅŸmelerin yaÅŸanabileceÄŸini aktardÄ±.

NYT'DEN DÄ°KKAT Ã‡EKEN F-16 YORUMU

'TÃ¼rkiye, Zirve Arifesinde Ä°sveÃ§'in NATO'ya GiriÅŸinin Ã–nÃ¼nÃ¼ AÃ§Ä±yor' BaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atan New York Times (NYT) ABD BaÅŸkanÄ± Biden'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± mercek altÄ±na aldÄ±.

Biden'Ä±n Avrupa-Atlantik'te savunma ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu belirttiÄŸini hatÄ±rlatan NYT ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu;

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'AÃ§Ä±klama, ABD'nin F-16 savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve diÄŸer silahlarÄ± TÃ¼rkiye'ye satacaÄŸÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesi olarak yorumlandÄ±. Ve ErdoÄŸan'Ä±n kararÄ±, kendisi NATO'nun yolunu aÃ§madan Ã¶nce Avrupa BirliÄŸi'nin Ã¼lkesinin AB bloÄŸuna katÄ±lÄ±m hedefini ilerletmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemesinden birkaÃ§ saat sonra geldi.'

New York Post 'Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yelik hedefini desteklemeyi kabul etti' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± attÄ±.

ERDOÄžAN 'YEÅžÄ°L IÅžIK' KARÅžILIÄžINDA NE ALDI?

ErdoÄŸan 'yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ne aldÄ±' sorusunu soran Yunan Proto Thema ise Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin ardÄ±ndan NATOâ€™dan 7 maddelik bir mutabakat metni yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Haberde 'Ortak bildiride Ä°sveÃ§, YPG/PYD Ã¶rgÃ¼tlerine ve FETÃ–'ye destek vermeyeceÄŸini yineliyor. AyrÄ±ca, iki taraf ekonomik iÅŸbirliÄŸini ve ikili ticaretini gÃ¼Ã§lendirme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±. Ä°sveÃ§, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin revizyonu ve vizeler de dahil olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yelik sÃ¼recini desteklemeye hÃ¢lÃ¢ kararlÄ±' denildi.

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In.gr ise ErdoÄŸan'Ä±n 'evet' demesi iÃ§in Ä°sveÃ§'in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± yazdÄ±; 'Ä°sveÃ§, elbette, TÃ¼rkiye'nin AB katÄ±lÄ±m sÃ¼recini destekleme sÃ¶zÃ¼ verdi ve ekonomik iÅŸbirliÄŸini ve ikili ticareti gÃ¼Ã§lendirmeyi kabul etti.'

SKY News sÃ¼recin en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Forbes ise 'ErdoÄŸan, Ä°sveÃ§'in NATO Hedefini Desteklemeyi Kabul Etti' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± attÄ±.

Karar Ä°sveÃ§ basÄ±nÄ±nda da geniÅŸ yer buldu.

Expressen '420 gÃ¼n ve Litvanya'nÄ±n baÅŸkenti Vilnius'taki bir konferans salonunda saatlerce sÃ¼ren yoÄŸun ve dramatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan Pazartesi akÅŸamÄ± saat 22.15'te tarihi duyuru geldi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sveÃ§'in NATO baÅŸvurusunu onayladÄ±' dedi.

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Omni 'TÃ¼rkiye, Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yeliÄŸine evet diyor' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± attÄ±. Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'de NATO Ã¼yeliÄŸiyle Ã¼lkenin 200 yÄ±llÄ±k tarafsÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ±n son bulacaÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

Aftonbladet TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Ä°sveÃ§ BaÅŸbakanÄ± Ulf Kristersson bir araya geldi ve anlaÅŸmaya vardÄ±

Dagens Industri 'CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yeliÄŸine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±' dedi.

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ABD merkezli CNN 'TÃ¼rkiye, Ä°sveÃ§'i desteklemeyi seÃ§ti' baÅŸlÄ±klÄ± haberinde bir yÄ±llÄ±k serÃ¼venin artÄ±k sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

GeliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip eden Arap medyasÄ± da 3'lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi mercek altÄ±na aldÄ±.

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Katar Merkezli Al Jazeera ''Tarihi gÃ¼n': TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sveÃ§'in NATO hedefini desteklemeyi kabul etti' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih etti.

Haberde karardan saatler Ã¶nce ErdoÄŸan'Ä±n AB'ye yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya dikkat Ã§ekildi.