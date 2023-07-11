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Son dakika...NATO zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

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#Erdoğan#Macron#Nato
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 12:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

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NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde alana giriş yapan Erdoğan, burada Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile kısa sohbet etti.

Son dakika...NATO zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik görüşmeler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamındaki temaslarının ilkini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi.

Liderler NATO zirvesi öncesi bir araya geldi.

Son dakika...NATO zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğandan peş peşe kritik görüşmeler

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Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak

ERDOĞAN SUNAK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MACRON'la görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de bir araya geldi.

Erdoğan’ın bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.

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#Erdoğan#Macron#Nato

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