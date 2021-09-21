Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Harry ile Meghanın çocuklarına yok Beatricein kızına var: Unvanıyla doğduHarry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu#Prenses Beatrice Edoardo Mapelli Mozzi
Ceren Özdemiri canice katletmişti Söylemek istediğin var mı sorusuna bu yanıtı verdiCeren Özdemir'i canice katletmişti! 'Söylemek istediğin var mı?' sorusuna bu yanıtı verdi#Ceren Özdemir
Yarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyorYarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyor#KORONAVİRÜS
Manisada korkunç olay Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandıManisa'da korkunç olay! Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı#Manisa
Son Dakika: Fenerbahçede Serdar Dursun sevinciSon Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun sevinci!#Fenerbahçe
Harika Avcıdan yıllar sonra ilk fotoğrafHarika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf#Harika Avcı
Michael Ballacktan duygusal paylaşım 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...Michael Ballack'tan duygusal paylaşım! 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...#Michael Ballack
AİHM, Litvinenkonun öldürülmesinden Rusyayı sorumlu tuttuAİHM, Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu#Rusya
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Dev tasarruf...Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Dev tasarruf...#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü#İstanbul Havalimanı
HABERLERGündem Haberleri

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya yöntemi

#Ehliyet Sınavı#KIRIKKALE#Sınav

Kırıkkale'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren ve bu kişiye yardım eden şüpheli yakalandı. S.A'nın üst aramasında kulak içine gizlediği kulaklık, maske içerisine gizlenmiş kamera düzeneği ele geçirildi.

Haberin Devamı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A'nın (30) durumundan şüphelenerek üzerinde arama yaptı.

S.A'nın üst aramasında kulak içine gizlediği kulaklık, maske içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, taşınabilir wifi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirildi.

Polis ekipleri S.A. ile sınav esnasında koordine sağlayan H.K'yı da (40) bir araç içerisinde yakaladı.

H.K'nın üst aramasında da içerisinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya yöntemi

İlgili Haberler:

'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladıAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarınBir ili yasa boğan ölüm! Dr. Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ehliyet Sınavı#KIRIKKALE#Sınav