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E-Nabız’da ‘yaralı’ ekranı: Yapay zekâ fotoğrafla bulacak

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#E-Nabız#Afet#Yapay Zekâ
E-Nabız’da ‘yaralı’ ekranı: Yapay zekâ fotoğrafla bulacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Afet bölgesinden farklı illere tahliye edilerek hastanelerde tedavi altına alınan yaralı yakınlarını bulamayanlar için e-Nabız’da ‘fotoğrafla arama’ ekranı açıldı. Ekranda açılacak ‘Afet Bilgisi Sorgula’ alanından yüklenecek fotoğrafla, yapay zekâ yaralının nerede olduğunu tespit edecek.

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Depremden sonra yakınlarının hangi hastanede olduğunu bulamayan vatandaşlar için e-Nabız üzerinde aktifleştirilen “Doğal Afet Bilgilendirme” sekmesine, “fotoğrafla sorgulama” özelliği eklendi. TÜBİTAK’ın geliştirdiği yazılımla, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordineli şekilde yürüttüğü çalışma sonucu, dijital sağlık platformu e-Nabız’da aktif hale getirilen bu özellik sayesinde vatandaşlar, birinci ve ikinci derece yakınlarının hangi sağlık kuruluşunda olduğunu fotoğraflarını da yükleyerek öğrenebilecek.

E-Nabız’da ‘yaralı’ ekranı: Yapay zekâ fotoğrafla bulacak

BİRİNCİ DERECE YAKINLAR

Buna göre, https://enabiz.gov.tr adresi veya e-Nabız mobil uygulama üzerinden e-Nabız profiline erişim sağlanarak ana sayfada yer alan “Doğal Afet Bilgilendirme” alanına giriş yapılacak. Ekranda yer alan ‘Doğal Afet Bilgilendirme Metni’ onaylanacak.“Bu alandaki bilgiler kesin bilgi niteliğinde olmayıp sağlık kuruluşlarından temin edilerek paylaşılan bilgilerdir” uyarısı da yer alan metin onaylandıktan sonra depremle ilişkili birinci ve ikinci derece yakınların (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) yer aldığı kişi listesi sıralanacak. Her bir kişiye ait “Afet Bilgisi Sorgula” alanına giriş yapılarak detay bilgiler görüntülenecek ve eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi varsa, sağlık kuruluşu bilgisi ve detay bilgiler görüntülenebilecek. Eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi yoksa, bilgilendirme uyarısı çıkan platformda, istenirse yakınının en son bulunduğu şehir seçilerek doğal afet nedeniyle ulaşılamayan yakına ilişkin güncel bilgiler belirtilip, bu alana yakınının en fazla 3 adet fotoğrafı yüklenebilecek.e-Nabız profili üzerinden yüklenen fotoğraflar, sağlık tesisinde bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen hasta fotoğrafları ile “yapay zekâ algoritması ile yapılan karşılaştırma” sayesinde, eşleştirilen hastaya ait sağlık tesisi bilgisi, depremzede yakını ile paylaşılacak. Mobil uygulama olarak e-Nabız’ın bu yeni özelliğini açmakta zorlananların, IOS ya da Android mobil uygulama mağazalarından, e-Nabız uygulamasının son güncellemesini de indirmesi gerekiyor. (Özlem YURTÇU KARABULUT / DHA)

BİR ‘UMUT’

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde yaşayan Koluş ailesinin evi, depremde hasar gördü.

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E-Nabız’da ‘yaralı’ ekranı: Yapay zekâ fotoğrafla bulacak

9 aylık hamile olan Kübra Koluş, eşi Ebubekir Koluş ile birlikte Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan akrabalarının yanına geldi. Kübra Koluş, dün bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Aile, sağlık durumu iyi olan 4’üncü çocuklarına Umut adını verdi.Eşinin ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ebubekir Koluş, “Bebeğimiz bizim umudumuz olsun diye ismini Umut koyduk” dedi.(DHA)

BİR ‘ACI’

İzmirli Dilay Ceviz (33) üyesi olduğu İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini arkadaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş’a getirerek depremzedelere ulaştırdı.

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E-Nabız’da ‘yaralı’ ekranı: Yapay zekâ fotoğrafla bulacak

Dilay, toplanan yeni yardımları almak için dernek üyesi Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile birlikte İzmir’e dönme kararı aldı. Ancak Serhat K.’nın kullandığı kamyonet, Uşak yakınlarında bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada Dilay Ceviz hayatını kaybederken, Serhat K. ve Mustafa S. yaralandı. Dilay’dan geriyen kalan, yardım malzemelerini kamyonete yüklerken çekilen son görüntüleri yürek dağladı. Dilay’ın cenazesigözyaşları içinde İzmir’de toprağa verildi.(DHA)

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#E-Nabız#Afet#Yapay Zekâ

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